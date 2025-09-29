Ședință de lucru a Sfântului Sinod: Ierarhii discută texte liturgice și icoane dedicate sfintelor recent canonizate

Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Române se întrunesc, în perioada 29-30 septembrie, la Palatul Patriarhiei, în ședință de lucru.

Evenimentul a început cu rugăciune. Slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.

Deschiderea Ședinței de lucru a avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a reprezentanților Cancelariei Sfântului Sinod.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat sesiunea de deschidere în plen, prezentând, într-un cuvânt introductiv, extrase din ordinea de zi, pe care figurează stadiul textelor liturgice și al icoanelor femeilor cu viață sfântă canonizate anul acesta.

„E nevoie, deodată cu aceste canonizări și proclamări de sfinți, să avem și textele cele mai potrivite, încât felicităm eparhiile care deja sunt avansate cu aceste texte și într-un timp relativ scurt au realizat lucruri bune”, a spus Preafericirea Sa.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a făcut apelul nominal pentru a verifica existența cvorumului, iar apoi Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a prezentat meditația duhovnicească „Responsabilitatea episcopului pentru păstrarea și propovăduirea dreptei credințe în lumina Sfintelor Canoane”.

În a doua parte a zilei, lucrările se desfășoară pe comisii, care urmează să-și prezinte concluziile în plen.

Pe agenda lucrărilor mai figurează discuții și informări referitoare la actualizarea Regulamentului Comisiei de Pictură Bisericească și la noul regulament pentru Corpul de Control Financiar Intern și Corpul de Audit Intern.

Lucrările vor continua marți dimineața, urmând ca, de la ora 12:00, ierarhii să participe la slujba de Te Deum oficiată la Catedrala Patriarhală de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu prilejul împlinirii a 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Anul 2026 va fi Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) în Patriarhia Română.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu