O secție a Atelierelor Patriarhiei Române va purta numele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în ședința de lucru din 2 iulie 2026, solicitarea Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă ca Secția Atelierelor Patriarhiei Române de la mănăstirea ilfoveană Pasărea să poarte numele de „Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea”.

Solicitarea a fost făcută la inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea a lucrat, în perioada 1990-1996, la Secția de Cizelură a Atelierelor Patriarhiei Române de la Mănăstirea Pasărea, în aceeași clădire unde se desfășoară această ascultare și astăzi. Este unicul punct de lucru al Atelierelor Patriarhiei Române care încă mai funcționează în locația inițială. La mănăstire se realizează și veșminte preoțești.

Cancelaria Sfântului Sinod a transmis în referatul supus atenției ierarhilor că atribuirea denumirii de „Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea” constituie un gest de recunoștință față de sfântă și o întărire spirituală pentru monahiile care își desfășoară activitatea în cadrul secției.

Trei sfinți care au lucrat la Atelierele Patriarhiei

Pe lângă Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea, la Atelierele Patriarhiei Române au mai lucrat, de-a lungul timpului, și alți sfinți români recent canonizați.

Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a lucrat ca pictor la Atelierele Patriarhiei Române de la Schitul Maicilor din Capitală în perioada 1961-1967.

În perioada stăreției sale la Mănăstirea Plumbuita (1954-1958) din București, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim a coordonat atelierele de pictură, sculptură, tâmplărie, policandre și clopote din incinta sfântului așezământ.

După perioada de detenție, între 1964 și 1968, sfântul a lucrat la Atelierele Patriarhiei Române de la Schitul Maicilor, realizând icoane, prapuri, iconițe pentru feloane și bedernițe, precum și proiecte de pictare a bisericilor.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene