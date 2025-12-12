Evenimentele dedicate Sf. Liviu Galaction în eparhia Clujului s-au încheiat cu premierea celor implicați

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat joi ultima manifestare din seria celor dedicate Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj. În cadrul Serii culturale „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj – mărturisitor al Ortodoxiei” de la Muzeul Mitropoliei Clujului, cei implicați în organizarea manifestărilor din acest an au primit distincții.

Invitații serii au fost Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române și directorul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, și iconarul Răzvan Bădescu, cel care a pictat icoana sfântului.

În a doua parte a serii, Arhid. Claudiu Grama, consilier eparhial, a precizat contribuțiile celor care s-au implicat în organizarea proclamării locale a canonizării sfântului și a celorlalte evenimente religioase, academice, cultural-editoriale și artistice desfășurate pe tot parcursul anului.

Aceștia au primit, în semn de recunoștință, de la Părintele Mitropolit Andrei, distincții și diplome omagiale. De asemenea, toți participanții au primit Acatistul Sfântului Liviu Galaction de la Cluj.

Evenimentul „se încadrează în demersul Arhiepiscopiei Clujului de a veni în sprijinul comunității clujene și nu numai, pentru receptarea vieții preotului martir Liviu Galaction Munteanu, dar mai ales a impactului pe care sacrificiul său l-a avut și îl are asupra comunității și Bisericii”, a spus Părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului și moderatorul serii.

Proiectul „Serile culturale de la Muzeul Mitropoliei Clujului” este realizat de Sectorul cultural al Arhiepiscopiei Clujului în colaborare cu Muzeul Mitropoliei Clujului, instituție care funcționează la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

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Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim