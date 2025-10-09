Se va construi un drum care va lega județele Timiș – Caraș – Severin și Hunedoara

Un proiect rutier de amploare urmează să fie construit în vestul României. Investiția, estimată la 90 de milioane de euro, va conecta județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, oferind o nouă rută spectaculoasă prin Munții Poiana Ruscă.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat pe rețelele de socializare că proiectul reprezintă o premieră pentru regiune. „Este cea mai mare finanțare ADR pentru infrastructură rutieră, pentru un număr record de kilometri modernizați. Totodată, este cel mai amplu parteneriat de până acum în vestul țării: trei consilii județene și patru primării implicate”, a scris Simonis.

Contractul de finanțare prevede modernizarea a aproape 27 de kilometri de drum pe teritoriul Timișului, dintr-un total de peste 56 de kilometri care vor traversa și județele Caraș-Severin și Hunedoara.

Acces către monumente

Noul traseu va avea două componente. Prima va conecta județele Timiș și Caraș-Severin, pe ruta Coșava – Tomești – Luncanii de Jos – Rusca Montană – Voislova. A doua parte va lega Caraș-Severin de Hunedoara, pe traseul Rusca Montană – Lunca Cernii de Jos, unde drumul va face conexiunea cu DJ 687D, ce duce spre lacul Cinciș și municipiul Hunedoara.

Modernizarea Drumului Județean 684 va facilita accesul către mai multe obiective turistice și va îmbunătăți legătura cu autostrada A1.

Printre atracțiile care ar putea beneficia de o creștere a numărului de vizitatori se numără Peștera de la Românești, bisericile din lemn, morile de apă, mănăstirile și peisajele montane din Munții Poiana Ruscă.

Foto credit: Alfred Simonis / Facebook