Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale îl serbează pe Sfântul Iosif din Arimateea ca ocrotitor spiritual

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, își serbează vineri ocrotitorul spiritual, în ziua de cinstire a Sfântului și Dreptului Iosif din Arimateea.

Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea este cinstit de Biserica Ortodoxă în 31 iulie. El a fost ucenic în taină al Mântuitorului Iisus Hristos și cel care, împreună cu Nicodim, a coborât de pe Cruce Trupul Domnului, L-a înfășurat în giulgiu curat și L-a așezat în mormânt nou.

Biografia ierarhului

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif s-a născut în 19 februarie 1966, la Vișeu de Jos, județul Maramureș.

A absolvit Liceul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare și Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, iar între anii 1994 și 1998 a urmat studii doctorale la Institutul de Teologie Ortodoxă „Sfântul Serghie” din Paris.

În 19 octombrie 1993 a fost hirotonit diacon, iar în 26 octombrie același an a fost hirotonit preot celibatar, pe seama capelei Facultății de Teologie din Alba Iulia.

A fost duhovnic și preparator la Facultatea de Teologie din Alba Iulia și profesor de Istorie bisericească și Patrologie la Seminarul Teologic.

În 17 aprilie 1994 a fost tuns în monahism, primind numele Iosif. Între anii 1994 și 1998 a slujit ca preot și duhovnic la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Bussy-en-Othe, Franța.

Păstorirea în Europa Occidentală

În 29 noiembrie 1997 a fost ales de Adunarea electorală a Arhiepiscopiei Europei Occidentale şi Meridionale, drept Arhiepiscop și a fost hirotonit arhiereu la Catedrala greacă „Sfântul Ștefan” din Paris, în 15 martie 1998.

În 21 octombrie 2001, după ridicarea Arhiepiscopiei la rang de Mitropolie, Înaltpreasfinția Sa a primit titlul de Mitropolit al Europei Occidentale și Meridionale. În jurisdicția Mitropoliei se află comunități ortodoxe românești din Franța, Elveția, Belgia, Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii, Italia, Spania, Portugalia, Irlanda și Islanda.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif este membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și al Adunării Episcopilor Ortodocși din Franța. În perioada 2001-2002, a fost locțiitor al scaunului vacant de Arhiepiscop al Americii și Canadei.

Foto credit: Basilica.ro