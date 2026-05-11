De la Scriptură la legislație: familia creștină, tema unor conferințe organizate în Republica Moldova

În zilele de 9 și 10 mai, părintele Ilarion Mâță, consilier la Sectorul Social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a susținut două conferințe în parohii din Basarabia de Sud, abordând tema familiei creștină dintr-o perspectivă amplă — de la fundamentele biblice și patristice, până la prevederile legislative ale Republicii Moldova și provocările sociale contemporane.

Conferințele au făcut parte din proiectul „Familia – cetate de iubire”, implementat în Basarabia de Sud, și s-au înscris în programul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

Prima întâlnire a avut loc la Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni”, după slujba Vecerniei, gazdă fiind părintele paroh Mihail Câșlaru.

Cea de-a doua conferință s-a desfășurat la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”, la invitația părintelui Adrian Iațco.

Temeiul Scripturii

În cadrul prezentărilor, părintele Ilarion Mâță a evidențiat fundamentul teologic al familiei creștine, pornind de la texte scripturistice, precum nunta din Cana Galileii. Au fost analizate, de asemenea, învățăturile pauline despre iubirea jertfelnică dintre soți, responsabilitatea părinților față de copii și rolul familiei ca spațiu al mântuirii și al comuniunii.

Dimensiunea patristică a fost ilustrată prin învățăturile unor sfinți precum Ioan Gură de Aur, Paisie Aghioritul, Porfirie Kafsokalivitul și Teofan Zăvorâtul, cu accent pe iubirea jertfelnică, importanța unui duhovnic comun și păstrarea păcii în viața familială.

Situația actuală a familiei

Conferințele au reflectat și asupra realităților sociale cu care se confruntă familia din Republica Moldova.

Au fost prezentate date statistice privind scăderea numărului căsătoriilor și al nașterilor, creșterea migrației și instabilitatea familială.

Totodată, a fost abordat fenomenul violenței domestice, alături de mecanismele legislative și sociale de protecție a victimelor, inclusiv proiecte dezvoltate în colaborare cu UN Women.

În plan juridic, participanții au fost informați cu privire la principalele prevederi ale legislației moldovenești referitoare la drepturile și obligațiile soților, responsabilitățile față de copii și instrumentele de protecție împotriva violenței în familie.

Rolul duhovnicului

Un moment central al întâlnirilor l-a reprezentat reflecția asupra rolului duhovnicului în viața de familie. Părintele Ilarion Mâță a subliniat că duhovnicul este chemat să fie „părinte al familiei și al comunității”, sprijinind soții în depășirea dificultăților și în păstrarea unității în Hristos.

Participanții au fost, de asemenea, implicați în proiectul „Dragostea pentru aproapele: împuternicirea comunității religioase pentru prevenirea violenței în familie în comunitățile rurale”, derulat cu sprijinul Uniunii Europene, UNFPA, UN Women și al Misiunii Sociale Diaconia.

Proiectul vizează prevenirea violenței domestice și combaterea stereotipurilor de gen, cu un accent deosebit pe comunitățile rurale.

Prin aceste conferințe, organizatorii și participanții au reafirmat rolul Bisericii în susținerea familiilor aflate în dificultate și importanța familiei creștine ca fundament al societății — spațiu al iubirii, responsabilității și formării duhovnicești.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

