Scoaterea Sf. Epitaf la Catedrala Patriarhală: Credincioșii se pot închina până la începutul Deniei Prohodului Domnului

Arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh, și părinții de la Catedrala Patriarhală, au oficiat, în prima parte a zilei de vineri, slujba Ceasurilor și Vecernia cu scoaterea Sfântului Epitaf.

Rânduiala scoaterii Sfântului Epitaf este una specială prin faptul că se săvârșește o singură dată pe an, la Vecernia din Vinerea Mare.

Credincioșii pot trece pe sub Sfântul Epitaf, sau Sfântul Aer (icoana Punerii în mormânt a Domnului), până la 16:50, înainte de începerea Deniei Prohodului Domnului, care va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Slujba se va încheia cu o procesiune cu Sfântul Epitaf în jurul catedralei, simbolizând Înmormântarea Domnului. După procesiune, va fi așezat pe Sfânta Masă din Altar, unde va rămâne până în ajunul sărbătorii Înălțării Domnului.

Prima atestare documentară a ceremoniei scoaterii Epitafului provine din 1346, într-un tipic athonit de la Mănăstirea Vatoped. Trecerea pe sub Sfântul Epitaf simbolizează îngroparea credincioșilor împreună cu Mântuitorul, în nădejdea învierii împreună cu El.

Programul slujbelor de la Catedrala Patriarhală în perioada sărbătorilor de Paști este accesibil aici.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene