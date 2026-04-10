Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh, și soborul de la Catedrala Patriarhală au oficiat, în dimineața Vinerii Mari, slujba Ceasurilor și Vecernia cu scoaterea Sfântului Epitaf.
Muzeul Național al Țăranului Român celebrează 120 de ani de la înființare printr-un proiect aniversar
Muzeul Național al Țăranului Român din București a celebrat luni 120 de ani de la înființare. Cu prilejul aniversării, instituția a anunțat organizarea proiectului „Experimentând cu trecutul. 120 de ani de patrimoniu și reinventare”. Într-un…
Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. PS Paisie Sinaitul: Dumnezeu a rânduit ca moaștele unui monah smerit…
IPS Ioachim a vorbit despre evlavia credincioșilor față de Icoana Maicii Domnului Prodromița
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vorbit despre Icoana Maicii Domnului Prodromița duminică după Sfânta Liturghie, oficiată la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman. Din sobor au făcut parte Arhim. Nectarie Eftime,…
Oameni destoinici, care iubesc Biserica: Episcopul Caransebeșului a binecuvântat lucrările de la o parohie ucraineană
Episcopul Lucian al Caransebeșului a binecuvântat duminică lucrările de înnoire realizate la parohia ucraineană Zorile din județul Caraș-Severin. „Sunt oameni destoinici, oameni care iubesc Biserica și trebuie să trăim pe mai departe în dragoste și…
Mii de Acatiste ale Sf. Dimitrie cel Nou sunt distribuite în penitenciarele din Arhiepiscopia Bucureștilor
Binecuvântarea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou ajunge, în perioada 13-14 iulie 2026, în penitenciarele din Arhiepiscopia Bucureștilor, sub forma unui pelerinaj cu un veșmânt care a acoperit moaștele sfântului. De asemenea, 7.000 de acatiste ale…