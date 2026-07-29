Comoara inimii: Ce învață copiii la școala de vară a parohiei din satul natal al Sf. Visarion de la Lainici

Parohia Secuieni din județul Bacău desfășoară, în perioada 27-31 iulie, Școala de Vară „Comoara inimii”, care își propune să contribuie la dezvoltarea duhovnicească, dar și socială a tinerilor din satul natal al Sf. Visarion de la Lainici.

„Am pornit în căutarea comorii celei mult dorite – acea comoară neprețuită pe care o caută fiecare om. Este comoara care nu se învechește, pe care nici molia nu o strică și pe care timpul nu o poate răpi”, a explicat pe Facebook Părintele Paroh Bogdan Antohi după prima zi de tabără.

El își propune să-i învețe pe copii, prin activitățile desfășurate, „că una dintre cele mai strălucitoare nestemate ale acestei comori se ascunde în prietenia sinceră a celuilalt”.

Atât activitățile de educație non-formală, cât și catehezele tematice au ca scop „evidențierea virtuților – adevărate nestemate – pe care fiecare trebuie să le dobândească și să le păstreze în comoara inimii sale”, explică Părintele Bogdan Antohi.

Abilități de viață și formare caracterială

Pe lângă formarea moral-spirituală, copiii învață să mănânce sănătos, să-și îngrijească dantura și participă la ateliere de creație în care realizează Copacul Bunătății din hârtie și carton și pictură pe pietre.

Urmează o excursie la Piatra Neamț, unde copiii vor urca cu telegondola și vor mânca înghețată în parcul din oraș. Costurile tuturor activităților sunt susținute de Asociația People United.

Pe tot parcursul taberei, copiii, împreună cu voluntarii coordonatori, alocă timp pentru pregătirea unei piese de teatru care va fi prezentată vineri, în ultima zi a școlii de vară, ca o surpriză pentru părinți. Activitățile se vor încheia cu vizionarea unui film și un foc de tabără.

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Parohia Secuieni Bacău