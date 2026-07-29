Misiunea Socială Diaconia organizează un eveniment în sprijinul adolescentelor aflate în situații de risc

Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei organizează vineri seară un atelier de dezvoltare personală care are ca obiectiv susținerea adolescentelor găzduite în apartamentului social al organizației din Chișinău.

Evenimentul se adresează doamnelor în căutare de inspirație pentru crearea de conținut online, dar și de educație emoțională. Atelierul de dezvoltare personală va fi susținut de Elisoa Cynthia, influencer online.

Programul va include sesiuni de educație emoțională, journaling, reflecție personală, storytelling și creare de conținut autentic.

Participarea nu se face prin achiziționarea unui bilet, ci printr-un gest de grijă: donarea unui kit de pijama și lenjerie sau a unui voucher, care va contribui la pregătirea pachetelor de necesitate pentru cele șase adolescente beneficiare ale Apartamentului Social „Spre Independență”.

Înscrierea la eveniment se face prin formularul pus la dispoziție de organizatori, iar informații suplimentare pot fi obținute la numărul: 061 058 777. Evenimentul va avea loc la Tucano Coffee, pe bd. Moscovei 5.

Sprijin pentru viață independentă

Apartamentul Social „Spre Independență” a fost lansat de Diaconia în anul 2007 și este destinat adolescentelor și tinerelor aflate în situații de risc. Beneficiarele provin din instituții rezidențiale, servicii alternative de îngrijire sau din familii afectate de sărăcie extremă.

Organizatorii precizează că o zi de asistență pentru o adolescentă costă 500 de lei, sumă care acoperă servicii sociale și psihologice, activități educaționale și sprijin în procesul de dezvoltare personală.

Până în prezent, 19 generații de beneficiare au trecut prin acest program, iar 114 adolescente și tinere au fost sprijinite în tranziția către o viață independentă.

Foto credit: Diaconia