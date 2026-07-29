Arhiepiscopia Romanului și Bacăului reprezentată la întâlnirea națională a furnizorilor de servicii sociale

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a fost reprezentată luni la întâlnirea națională a furnizorilor de servicii sociale de pr. Ilarion Mâță, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic și Misionar, și Bianca Negoiță, coordonatoarea Centrului de recuperare și reabilitare pentru copii și tineri cu deficiențe al Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” – Hârja.

Întâlnirea de lucru a fost organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București.

Au participat reprezentanți ai autorităților centrale și locale și furnizori publici și privați de servicii sociale din întreaga țară, care au dialogat cu ministrul interimar Dragoș Pîslaru și cu Ana Rădulescu, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Este nevoie de norme metodologice

Dezbaterile au vizat actualizarea standardelor minime de calitate, simplificarea procedurilor de autorizare și licențiere, crearea unui cadru legislativ predictibil, precum și identificarea provocărilor cu care se confruntă furnizorii de servicii sociale și formularea unor propuneri de îmbunătățire a legislației în domeniu.

Participanții au subliniat faptul că, deși România și-a asumat obiective clare privind reforma serviciilor sociale și procesul de dezinstituționalizare, implementarea acestora este îngreunată de lipsa normelor metodologice, a standardelor de calitate și a standardelor de cost, instrumente indispensabile pentru aplicarea eficientă și unitară a legislației existente.

Centrare pe beneficiar

Un alt subiect important abordat a fost aplicarea principiului conform căruia finanțarea trebuie să urmeze beneficiarul, astfel încât fiecare persoană vulnerabilă să poată accesa serviciile care răspund cel mai bine nevoilor sale, indiferent dacă acestea sunt oferite de furnizori publici sau privați.

Reprezentanții Ministerului Muncii au exprimat intenția ca, în viitorul exercițiu financiar european, să fie alocate resurse suplimentare pentru dezvoltarea și extinderea serviciilor sociale comunitare din România.

Prin participarea la această întâlnire, Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Hârja își reafirmă angajamentul de a contribui activ la procesul de consultare și reformă a sistemului de asistență socială, punând în slujba comunității experiența acumulată în dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale de calitate pentru copii, persoane vârstnice și persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului