Societatea Bibliștilor Ortodocși Români s-a reunit sub tema „Fundamentele biblice ale mărturiei creștine”

Întâlnirea anuală a Societății Bibliștilor Ortodocși Români (SBOR) s-a desfășurat în perioada 20–21 octombrie la Mănăstirea Nușeni, județul Bistrița-Năsăud, reunind profesori de teologie și cercetători biblici din întreaga țară pentru a reflecta asupra rolului Scripturii în mărturisirea credinței creștine.

Lucrările reuniunii au debutat cu prezentarea părintelui profesor Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care a vorbit despre „Mărturie și ucenicie în porunca postpascală Mergând, învățați toate neamurile… (Mt. 28, 19-20)”.

Părintele profesor Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, a abordat tema receptării Sfintei Scripturi în viața părinților duhovnicești contemporani, subliniind importanța trăirii și a interpretării textului biblic în lumina experienței duhovnicești.

Printre cei care au mai susținut referate s-au numărat: părintele lector Ion Reșceanu, cu lucrarea „Metamorfoza hermeneuticii creștine în fața puterii imperiale: o lectură tipologică a epocii constantiniene”; profesorul Octavian Gordon, cu tema „Μαρτυρία și ἐξομολόγησις în Psaltire: perspective patristice” și profesorul Alexandru Mihăilă, care a vorbit despre „Exegeza unor pasaje din Psalmi în controversa ariană”.

În cadrul evenimentului a fost vernisată o expoziție foto-documentară dedicată Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, evocând viața și jertfa sa pentru credință.

Trăirea Cuvântului lui Dumnezeu

Participanții au primit, marți, vizita și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a rostit un cuvânt despre rolul Scripturii în viața fiecărui creștin, îndemnând la citirea, înțelegerea și trăirea Cuvântului lui Dumnezeu.

Mitropolitul a apreciat, totodată, preocupările teologilor reuniți în SBOR, subliniind importanța acestor întâlniri pentru întărirea credinței și aprofundarea cunoașterii biblice.

A fost prezentată, de asemenea, și ediția 2025 a Psaltirii Vatopedine, volum bilingv (greacă-română) realizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare între Mănăstirea Vatoped și un colectiv de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, coordonat de părintele profesor Constantin Coman.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului