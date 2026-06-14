Inimi calde: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord lansează un program social dedicat familiilor din eparhie

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin Departamentul Social-Filantropic, lansează proiectul „Inimi Calde”, ca răspuns la multiplele provocări pe care le întâmpină familiile românilor din eparhie.

Programul este desfășurat în parteneriat cu instituții reprezentative pentru conaționalii noștri din Marea Britanie și Irlanda de Nord: Consulatele Generale ale României la Londra, Birmingham, Manchester și Edinburgh.

Prin proiectul „Inimi Calde”, Arhiepiscopia dorește să transmită un mesaj clar: nimeni nu trebuie să rămână singur în fața încercărilor vieții.

Unul dintre domeniile prioritare ale proiectului îl reprezintă prevenirea și combaterea violenței domestice. Proiectul vizează și ajutorarea femeilor însărcinate care se confruntă cu lipsa sprijinului familial, cu dificultăți materiale sau cu presiuni care le pot afecta liniștea sufletească și capacitatea de discernământ.

Proiectul urmărește promovarea accesului la servicii de consiliere și sprijin practic, reafirmând valoarea sacră a fiecărei vieți și necesitatea susținerii mamelor aflate în situații vulnerabile.

Cum funcționează programul?

Potrivit Arhiepiscopiei, persoanele aflate în dificultate sunt încurajate să ia legătura cu parohia cea mai apropiată de locul de reședință, preoții fiind pregătiți să ofere sprijin.

Eparhia a pus la dispoziție o listă cu date de contact ale parohiilor și ale instituțiilor care pot oferi sprijin celor aflați în nevoie.

Astfel, proiectul „Inimi Calde” își propune să dezvolte o rețea de sprijin și solidaritate în slujba persoanei, a familiei și a comunității românești din Regatul Unit.

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