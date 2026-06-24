Sărbătoarea municipiului Piatra Neamț: Moaștele Sfântului Cleopa de la Sihăstria au fost purtate în procesiune

Moaștele Sfântului Cleopa de la Sihăstria au fost purtate marți seară în procesiunea cu ocazia sărbătorii patronale a municipiului Piatra Neamț, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Traseul procesiunii a fost următorul: Biserica „Sfântul Ioan Domnesc” – Teatrul Tineretului – Casa de Cultură a Sindicatelor – Muzeul de Istorie – Spitalul Județean Neamț – Hotel Ceahlău – Biserica „Sfântul Ioan Domnesc”.

„An de an ne adunăm, precum suntem și astăzi, pentru a-l cinsti pe Sfântul Proroc Înaintemergător Ioan, ocrotitor al acestei sfinte biserici, ocrotitor al orașului dumneavoastră. An de an îl cinstim în Biserica Ortodoxă de pretutindeni, o facem nu doar ca să ne aducem aminte, o facem nu doar ca să ne aducem aminte de viața lui minunată, de semnele pe care Domnul le-a pus încă de la zămislirea și nașterea sa, ci să ne aducem aminte de mărturia lui dusă până la capăt”, a spus PS Nichifor Botoșăneanul.

La final, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a mulțumit celor care au participat la procesiune, în ciuda vremii nefavorabile.

„Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi, minunat este Dumnezeu întru Sfântul Ioan Botezătorul, minunat este Dumnezeu întru Sfântul Său, Ioan cel Nou de la Suceava, minunat este Dumnezeu întru Sfântul Său, Gheorghe Pelerinul, minunat este Dumnezeu întru Sfântul Său Cleopa de la Sihăstria. Dăm slavă lui Dumnezeu și pentru această zi”.

Pe lângă Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, municipiul Piatra Neamț îl are drept ocrotitor șipe Sfântul Gheorghe Pelerinul.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa