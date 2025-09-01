Sărbătoare în Episcopia Alexandriei și Teleormanului: Au fost aduse în pelerinaj moaștele Sf. Haralambie

Episcopia Alexandriei și Teleormanului l-a sărbătorit sâmbătă pe Sfântul Ierarh Alexandru, ocrotitorul eparhiei. Cu această ocazie au fost aduse în pelerinaj moaștele Sf. Haralambie de la Mănăstirea Mega Spileo din Grecia.

Manifestările liturgice desfășurate cu ocazia sărbătorii au debutat vineri seară cu o procesiune pe străzile Alexandriei cu moaștele Sf. Haralambie și ale Sf. Ierarh Alexandru, aflate în patrimoniul eparhiei.

De sărbătoarea Sf. Ierarh Alexandru, Sfânta Liturghie a fost oficiată în Catedrala Episcopală de către Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului și Preasfințitul Părinte Apostolos, Episcop de Tanagra din Biserica Ortodoxă a Greciei.

„Sfântul Alexandru rămâne pentru noi un model de smerenie și de statornicie în apărarea dreptei credințe. Viața și curajul său ne cheamă și astăzi să trăim cu demnitate, cu dragoste și cu încredere în Hristos, Mântuitorul lumii”, a subliniat Episcopul Galaction la predică.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul de mărturisitor al credinței al Sfântului Ierarh Alexandru.

„Credința nu este doar un dar primit, ci și o responsabilitate pe care o purtăm cu jertfelnicie în lume. Ea ne luminează pașii, ne întărește inimile și ne dăruiește nădejde, chiar și atunci când suntem încercați de greutăți. În lumina exemplului său, să rămânem uniți în Biserică, să ne întărim familiile în iubirea lui Hristos și să cultivăm pacea și bunătatea în comunitățile noastre”.

Sf. Ierarh Alexandru a fost al doilea patriarh al Constantinopolului, păstorind după Sinodul I Ecumenic. A fost mărturisitor statornic al dreptei credințe împotriva filosofilor vremii. Marele arhiereu Alexandru a trecut la viața veșnică în anul 337, la vârsta de 98 de ani.

Foto credit: Ziarul Lumina