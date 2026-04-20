Săptămâna Luminată în imagini: 13-19 aprilie 2026

Săptămâna Luminată, care urmează marelui praznic al Învierii Domnului, este una dintre cele mai pline de bucurie și semnificație perioade din spiritualitatea ortodoxă. Este un timp în care lumina biruinței asupra morții se revarsă asupra credincioșilor, iar bisericile și sufletele oamenilor rămân deschise spre speranță, iertare și renaștere.

Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din perioada 13-19 aprilie 2026.

Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:

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Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.