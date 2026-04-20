Săptămâna Luminată în imagini: 13-19 aprilie 2026

Săptămâna Luminată, care urmează marelui praznic al Învierii Domnului, este una dintre cele mai pline de bucurie și semnificație perioade din spiritualitatea ortodoxă. Este un timp în care lumina biruinței asupra morții se revarsă asupra credincioșilor, iar bisericile și sufletele oamenilor rămân deschise spre speranță, iertare și renaștere.

Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din perioada 13-19 aprilie 2026.

Sfântul Ierarh Calinic a fost sărbătorit la Mănăstirea Cernica, în a doua zi de Paști, 13 aprilie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Bucuria Învierii pe chipul unui copil, Mănăstirea Coșoteni, jud. Teleorman. Foto credit: Mănăstirea Coșoteni
Episcopul român al Europei de Nord a botezat 5 copii în orașul Växjö, Regatul Suediei, 14 aprilie 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Mulțime de credincioși la hramul Mănăstirii Salva, jud. Bistrița-Năsăud, de sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, 17 aprilie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Mănăstirea Putna de sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, 17 aprilie 2026. Foto credit: Mănăstirea Putna
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oficiat Sfânta Liturghie și Sfintirea cea mică a apei la Baldachinul Sfinților de la Catedrala Patriarhală, de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Procesiune cu Icoana Maicii Domnului Pantanassa la Mănăstirea Oașa, 17 aprilie 2026. Foto credit: Mănăstirea Oașa
Binecuvântarea credincioșilor cu apă sfințită la Mănăstirea Putna, 17 aprilie 2026. Foto credit: Mănăstirea Putna
Mănăstirea Rohia și-a sărbătorit hramul de Izvorul Tămăduirii, 17 aprilie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Un monah în rugăciune, Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. Foto credit: Nicolae Moisoiu
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim înconjurat de copii la parohia „Sf. Gheorghe” din Bacău. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Procesiune la Mănăstirea Dervent, 17 aprilie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Tomisului / arhidiac. Valentin Vădănoiu
Izvorul Tămăduirii sărbătorit la Mănăstirea Curtea de Argeș. Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul în vizită în satul Suplai, jud. Bistrița-Năsăud. Foto credit: Facebook / Cu Iosif pe coclauri
Un copil cu icoana Sf. Paisie Aghioritul, Mănăstirea Schitul Darvari. Foto credit: Matei Marina
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia Mavrogheni, cu ocazia hramului, 17 aprilie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Priveghere la Duminica a doua după Paști, la Mănăstirea Putna. Foto credit: Sabin Simota
Primăvara la Mănăstirea Cernica. Foto credit: Vlad Maxim
„Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia” – Luca 18:16. Foto credit: Basilica.ro / Arhidiac. Nicolae Iftimiu
Vedere cu orașul Curtea de Argeș având în prim plan Catedrala Arhiepiscopală, 19 aprilie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului
Corul „Theotokos” din Oarța de Sus, format din copii și tineri din localitate și din împrejurimi, la biserica din localitate, 19 aprilie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Duminica Sf. Ap. Toma sărbătorită în Cana Galileiei, 19 aprilie 2026. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Preasfințitul Părinte Macarie a slujit la Mănăstirea Dochiariu din Sfântul Munte Athos, 19 aprilie 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul alături de Grupul de muzică bizantină „Anastasios”, coordonat de neurochirurgul Iustinian Simion, și copii la Catedrala Patriarhală, 19 aprilie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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