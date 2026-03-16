Săptămâna în imagini: 9 – 15 martie 2026

Vă prezentăm selecția noastră de fotografii surprinse în lumea ortodoxă în cea de a 3-a săptămână a Postului Mare. Momente liturgice sau de rugăciune, locuri de pelerinaj ori alte evenimente desfăsurate în perioada 9 – 15 martie 2026, ne arată frumusețea vieții trăite cu credință.

Credincioși prezenți la hramul Mănăstirii „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, 9 martie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Moment de rugăciune la Mănăstirea „Mihai Vodă” din municipiul Turda, 9 martie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Marius Romilă
Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, județul Cluj, 10 martie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Și copiii au fost prezenți la sărbătoarea Sfântului Simeon Noul Teolog la Mănăstirea Cașin, jud. Bacău, 12 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Moaștele Sfintei Filotimia, mama Sfântului Dometie cel Milostiv, au fost deshumate la Mănăstirea Râmeț, 12 martie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
O mie de elevi au cântat imnuri către Maica Domnului în Biserica Sfânta Sofia din Tesalonic, vineri, 13 martie 2026. Foto credit: Mitropolia Tesalonicului
Fiica lui Ioan Ioanolide la mormântul părinților. Foto credit: Facebook / Mănăstirea Paltin – Petru Vodă
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a oferit iconițe copiilor prezenți la Concursul Național Catehetic, 12 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
„Pentru psalți, Postul Mare trebuie să fie în fiecare zi și să învieze la fiecare slujbă” – Panagiotis Neochoritis. Foto credit: Daniel Bruno Marinescu
Maica stareță de la Mănăstirea Râmeț având în brațe icoana Sfintei Filotimia, 12 martie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Un copil se simte în siguranță sub privirile Sfântului Nicolae. Foto credit: Ionuța Aristita Adina
Patriarhul Neofit al Bulgariei a fost pomenit la 2 ani de la trecerea la Domnul, 14 martie 2026. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Popas la Mănăstirea „Sf. Cruce” – Cerbu din județul Tulcea în a 3-a Duminică din Post, 15 martie 2026. Foto credit: Episcopia Tulcii
Preasfințitul Părinte Siluan ține în brațe o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, îmbrăcați în costume populare. Foto credit: Facebook / Sas Radu
Ipodiaconi la Catedrala Sf. Sava din Belgrad, 15 martie 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Duminica a 3-a din Postul Mare la Biserica „Sfintei Cruci și a Sfântului Vasile cel Mare – Victoria”. Foto credit: Facebook / Preot Cristian Trandafir
Episcopul Giugiului binecuvântând o persoană cu dizabilități la Mănăstirea Comana, 15 martie 2026. Foto credit: Episcopia Giurgiului
Episcopul român al Europei de Nord tinând în brațe un prunc în duminica Sfintei Cruci, 15 martie 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Instalarea noului stareț la Mănăstirea Brusturi din județul Neamț, 15 martie 2026. Foto credit: Doxologia / Flavius Popa
O rază de lumină străbate în biserica românească din Alibunar, Serbia, 15 martie 2026. Foto credit: Episcopia Daciei Felix
Mănăstirea Răchitoasa, jud. Bacău, 15 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Sfânta Cruce a fost purtată în procesiune la Ierusalim, 15 martie 2026. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului

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Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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