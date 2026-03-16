Săptămâna în imagini: 9 – 15 martie 2026

Vă prezentăm selecția noastră de fotografii surprinse în lumea ortodoxă în cea de a 3-a săptămână a Postului Mare. Momente liturgice sau de rugăciune, locuri de pelerinaj ori alte evenimente desfăsurate în perioada 9 – 15 martie 2026, ne arată frumusețea vieții trăite cu credință.
Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
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