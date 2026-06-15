Săptămâna în imagini: 8 – 14 iunie 2026

Selecția noastră de imagini din perioada 8 și 14 iunie surprinde momente de credință, comuniune și viață liturgică, reflectând diversitatea și unitatea Ortodoxiei contemporane.

Un copil se închină cu evlavie la Sfinții Sila, Paisie, Natan și Arsenie la Mănăstirea Putna. Foto credit: Cătălina Dănilă
Curcubeul, semnul legământului dintre Dumnezeu și oameni, în apropierea mănăstirii Stânișoara din județul Vâlcea, 10 iunie 2026. Foto credit: Ierom. Benedict Rusu
Cimitirul mănăstirii Dervent, jud. Constanța. Foto credit: Protos. Sofronie Bobaru
Cea mai vârstnică studentă din România a absolvit Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca la vârsta de 90 de ani. Foto credit: Mitropolia Clujului
Mitropolitul de New Jersey a avut onoarea de a arunca prima minge la un meci de baseball, 9 iunie 2026. Foto credit: instagram / go_metropolis_of_new_jersey
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a oficiat Sfânta Liturghie la parohia Lazaret din Bacău, 11 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Patriarhul Ecumenic a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Patriarhii Bulgariei și României, în insula Imbros, 11 iunie 2026. Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papahristou
Patriarhul Bulgariei și cel al României s-au întâlnit în insula Imbros la onomastica Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu I, 11 iunie 2026. Foto credit: Arhid. Nicolae Iftimiu
Numeroși credincioși din București s-au rugat la Sfânta Liturghie săvârșită la Paraclisul Institutului Parhon, ocrotit de Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, 11 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Patriarhul Ecumenic, Barolomeu I, alături de Patriarhii Bulgariei și României, în insula Imbros, 11 iunie 2026. Foto credit: Arhid. Nicolae Iftimiu
Duminica Sfinților Români, la Parohia „Sfântul Gheorghe” – Vicovu de Sus, 14 iunie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Patriarhul Ecumenic i-a mulțumit Patriarhului Daniel pentru vizita făcută. Foto credit: Arhid. Nicolae Iftimiu
Zi plină de har și bucurie, convertirea la Ortodoxie a unui tânăr englez, Joshua Maughan, Biserica Ortodoxă Sf. Ilie Tesviteanul, Londra. Foto credit: Cristina Zaharescu
Un preot își tine fiica în brațe. Foto credit: Arhid. Nicolae Iftimiu
Vedere cu Mănăstirea Sf. Antipa – Calapodești, jud. Bacău. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Icoană cu Sfinți germani la Biserica cu hramul „Duminica Sfinților Români”, Parohia Offenbach pe Main, Germania, 14 iunie 2026. Foto credit: Parohia Ortodoxă Română Offenbach pe Main
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a binecuvântat noul Centru cultural și educațional „Sfântul Ierarh Grigorie Teologul”, Bacău, 14 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Un cer dramatic deasupra cimitirului de la mănăstirea Pasărea. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Mănăstirea Ruoaia, o oază de liniște înconjurată de pădure. Foto credit: Episcopia Maramureșului
Gigi Becali la sfințirea ctitoriei sale din cartierul Pipera, 14 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

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Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

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