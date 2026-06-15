Săptămâna în imagini: 8 – 14 iunie 2026

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Biblioteca Academiei Române și Biblioteca Sfântului Sinod vor vernisa joi, 18 iunie 2026, o expoziție de carte rară care își propune să ilustreze strânsa legătură dintre cele două instituții de cultură. Intitulată „Habent sua fata…
Parohia Română „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Northampton, Marea Britanie, a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea propriului lăcaș de cult. În prezent, comunitatea ortodoxă românească din Northampton își desfășoară activitatea…
Selecția noastră de imagini din perioada 8 și 14 iunie surprinde momente de credință, comuniune și viață liturgică, reflectând diversitatea și unitatea Ortodoxiei contemporane. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de…
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei l-a hirotesit duminică protosinghel pe ieroschim. Ioan Șișmanian, duhovnicul Schitului Cerebuc de pe Muntele Ceahlău, jud. Neamț. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, urmată de un Parastas pentru Mihai…
Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă invită bucureștenii la sărbătoarea Sf. Iuda Tadeu, unul dintre hramurile lăcașului de cult. Sfântul Iuda Tadeu, ocrotitorul celor deznădăjduiți, este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite…