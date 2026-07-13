Săptămâna în imagini: 6 – 12 iulie 2026

Fiecare săptămână aduce clipe de credință, rugăciune și comuniune, surprinse în imagini care vorbesc dincolo de cuvinte. Am adunat cele mai expresive fotografii într-un articol care vă invită să le descoperiți și să vă bucurați de frumusețea vieții ortodoxe.

Procesiune la Huși cu moaștele Sfintei Mare Muceniţe Chiriachi, 6 iulie 2026. Foto credit: Episcopia Hușilor
Copiii participanți la „tabăra de acasă, 2026″ desfășurat la parohia Schela Nouă din Drobeta Turnu Severin. Foto credit: Parohia Schela Nouă
Patriarhul Porfirie al Serbiei a participat la o campanie voluntară de donare de sânge. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Zi cu mare bucurie și har la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Essex. Foto credit: Cristina Zaharescu
Școala de vară „Pași mici, credință mare”, organizată de Parohia „Sfântul Dimitrie” din Roman, 11 iulie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
„Crucea este lumină și binecuvântare pentru mântuire” – Patriarhul Daniel. Foto credit: Mihail Hunca
Patriarhul Daniil al Bulgariei a participat la festivitățile dedicate drapelului la Sofia. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
„Lumina-i grea din zări să se răsfire în largi eșarfe de iubire” (Agatha Bacovia). Foto credit: Basilica.ro / Ana Maria Vlase
Vacanța nu înseamnă doar plajă, ci și povești, istorie și spiritualitate descoperite la fiecare pas împreună cu familia. Foto credit: Instagram / dr. Iustinian Simion
Priveghere în cinstea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Prodromița” la Mănăstirea Bucium din Iași, 11 iulie 2026. Foto credit: Doxologia / pr. Silviu Cluci
Esplanada Catedralei Naționale, 11 iulie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
La Mănăstirea Sărăcinești are loc „Tabăra de Iconografie” – Ediția a VI-a. Foto credit: Mănăstirea Sărăcinești
Slujba de întronizare a Înaltpreasfințitului Părinte Antonie în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, 12 iulie 2026. Foto credit: Misiunea Socială „Diaconia” / Ionela Donos
Preasfințitul Iachint de Pacific a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Radu Vodă, 12 iulie 2026. Foto credit: Mănăstirea Radu Vodă
Corul catedralei din Roman, 12 iulie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a fost primit cu flori de către tinerii din localitatea Ragla, județul Bistrița-Năsăud, 12 iulie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Traian Alexandru Marian
Doi copii participă la Sfânta Liturghie oficiată la altarul exterior al Mănăstirii Plumbuita, 12 iulie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Arhiepiscopul Atenei și al întregii Grecii a vizitat Mănăstirea Sfântului Ioan Teologul din Souroti, Salonic, unde s-a închinat cu emoție la mormântul Sfântului Paisie, 12 iulie 2026. Foto credit: Intagram / enikosgr
Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromița” este hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale. Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu
Procesiune la Catedrala Patriarhală cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, 12 iulie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

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Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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