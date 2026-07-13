Săptămâna în imagini: 6 – 12 iulie 2026

Fiecare săptămână aduce clipe de credință, rugăciune și comuniune, surprinse în imagini care vorbesc dincolo de cuvinte. Am adunat cele mai expresive fotografii într-un articol care vă invită să le descoperiți și să vă bucurați de frumusețea vieții ortodoxe.
Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Fiecare săptămână aduce clipe de credință, rugăciune și comuniune, surprinse în imagini care vorbesc dincolo de cuvinte. Am adunat cele mai expresive fotografii într-un articol care vă invită să le descoperiți și să vă bucurați…
Cel de-al 86-lea Congres al Arhiepiscopiei Statelor Unite ale Americii a avut loc la Philadelphia, Pennsylvania. Manifestarea a fost găzduită de Parohia „Sfânta Treime” din oraș. Evenimentul a reunit de vineri până duminică clerici și…
Comunitatea românească din Ringkøbing-Skjern, aflată în vestul Danemarcei, are propria biserică, după ce lăcașul de cult a fost sfințit sâmbătă de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord. Preasfinția Sa a vorbit despre drumul parcurs…
„Dumnezeu a rânduit ca moaștele unui monah smerit să fie așezate în inima Capitalei”, a subliniat luni Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, cu prilejul sărbătorii Aducerii…
Peste 350 de credincioși au participat sâmbătă la procesiunea cu Icoanei Maicii Domnului Prodromița desfășurată în localitatea Cocorăștii Grind din județul Prahova. Manifestările au debutat cu slujba Privegherii, săvârșită în biserica parohială. După slujbă, credincioșii…