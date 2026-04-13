Săptămâna în imagini: 6-12 aprilie 2026

Vă prezentăm o selecție de fotografii surprinse în cea mai importantă săptămână din an pentru creștinii ortodocși – Săptămâna Mare, o perioadă de reflecție, rugăciune și pregătire sufletească pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.
Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
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