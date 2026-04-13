Săptămâna în imagini: 6-12 aprilie 2026

Vă prezentăm o selecție de fotografii surprinse în cea mai importantă săptămână din an pentru creștinii ortodocși – Săptămâna Mare, o perioadă de reflecție, rugăciune și pregătire sufletească pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Sfânta Cruce luminează altarul Bisericii Studenților din Campusul universitar Hașdeu. Foto credit: Sebastian Suărășan
„Soarele și-a cunoscut apusul său” (Psalmul 103:20). Catedrala Națională văzută de pe Dealul Patriarhiei. Foto credit: Arhim. Andrei Anghel
Rânduiala spălării picioarelor în Joia Mare la mănăstirea Mono din Canada, 9 aprilie. Foto credit: Mănăstirea Mono
Un copil sărută Sfânta Cruce la Denia celor 12 Evanghelii în Parohia Sf. Gheorghe din Vicovu de Sus, Bucovina, 9 aprilie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Slujba Deniei celor 12 Evanghelii, săvârșită în Joia Mare la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Paris, 9 aprilie 2026. Foto credit: Biserica Sfinții Trei Ierarhi – Paris
Un copil sărută Sfânta Cruce scoasă din altarul Catedralei Patriarhale la Denia din Joia Mare. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Sărutând și îmbrățisând Crucea Domnului, joi, 9 aprilie 2026. Foto credit: Facebook / Parohia Sf. Cuv. Parascheva – Meteș
Siluetele monahilor și credincioșilor la Mănăstirea Essex din Anglia, în cadrul procesiunii din Vinerea Mare. Foto credit: Jessy Papasavva Photography
Patriarhul Daniil al Bulgariei aduce Sfânta Cruce în mijlocul bisericii în cadrul deniei din Joia Mare, 9 aprilie 2026. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Perspectivă fotografică inedită cu icoana Hristos Pantocrator și Sfânta Cruce, joi, 9 aprilie 2026. Foto credit: Rafail Georgiades
O fetiță stă lângă Patriarhul Ioan al Antiohiei la Denia din Joia Mare de la Catedrala din Damasc. Foto credit: Facebook / Antioch Patriarchate
Procesiune cu Sfântul Epitaf, în pofida vântului puternic, la Mănăstirea Mull din Scoția. Foto credit: Facebook / Mull Monastery
Credincioși din Tesalonic, Grecia, participă împreună la slujba Prohodului Domnului. Foto: Mitropolia Tesalonicului
O fetiță de doi ani aduce flori la Prohodul Domnului, la mănăstirea românească Sfânta Cruce din Mono, Canada, 10 aprilie 2026. Foto credit: Mănăstirea Mono
Prohodul Domnului în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Transilvăneni – Cimitir Mediaș din județul Sibiu. Foto credit:  Ovidiu Tătar
Procesiune cu Sfântul Epitaf în insula grecească Hydra. Sursa foto: X.com / @zoemertika
Lumină și rugăciune la Mănăstirea Hlincea din județul Iași, sâmbătă, 11 aprilie. Foto credit: Cristian Bârleanu
Moment din cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Sâmbăta Mare. Foto credit: Mitropolia Tesalonicului
Bucuria venirii Luminii Sfinte la Mormântul Domnului din Ierusalim. Foto credit: Facebook / Jerusalem Patriarchate
Ctitoria Preafericitului Părinte Patriarh Daniel din satul natal Dobrești din județul Timiș, în așteptarea Învierii Domnului. Foto credit: Ioana Gavrilescu
Distribuirea luminii în noaptea de Înviere la Catedrala din Tirana, Albania. Foto credit: Patriarhia Albaniei
Noaptea de Înviere la Catedrala Patriarhală. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
Binecuvântarea coșurilor cu mâncare de frupt la Biserica Sfântul Ilie din Londra, duminică, 12 aprilie 2026. Foto credit: Cristina Zaharescu
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul la slujba Învierii Domnului, duminică, 12 aprilie 2026. Foto credit: Sebastian Suărășan
Cimitirul Eternitatea din Roman, luminat în noaptea de Înviere. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Credincioșii au primit lumină în noaptea de Paști la Catedrala Sfânta Treime din New York, S.U.A. Foto credit: Orthodox Observer / Brittainy Newman
Patriarhul Daniel, la slujba Vecerniei din prima zi de Paști la Catedrala Patriarhală, duminică, 12 aprilie 2026. Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu
Parascheva și Teodora ciocnesc ouă de Paști în fața icoanelor sfintelor lor ocrotitoare, duminică, 12 aprilie 2026. Foto credit: Larisa Damean
Patriarhul Porfirie al Serbiei oferă un ou roșu unei fetițe, duminică, 12 aprilie 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Paștele în Bucovina, la Vicovu de Sus, duminică, 12 aprilie 2026. Foto credit: Sabin Simota

 

Copii îmbrăcați în haine tradiționale, la biserica Parohiei Glod din Maramureș, duminică, 12 aprilie 2026. Foto credit: Raluca-Florentina Vlad
„Campionatul bisericesc de ciocnit ouă pascale” la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Transilvăneni – Cimitir Mediaș, județul Sibiu, duminică, 12 aprilie 2026. Foto credit:  Ovidiu Tătar
Bucuria sărbătorii pascale la Mănăstirea Mull din Scoția. Foto credit: Facebook / Mull Monastery

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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