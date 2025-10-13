Săptămâna în imagini: 5 – 12 octombrie 2025

Imagini ce surprind atmosfera profundă a săptămânii trecute, marcată de începerea pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, au fost selectate de către echipa Basilica și incluse în articolul nostru ilustrativ săptămânal.
Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Imagini ce surprind atmosfera profundă a săptămânii trecute, marcată de începerea pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, au fost selectate de către echipa Basilica și incluse în articolul nostru ilustrativ săptămânal. Cea mai…
Românii din Ungaria au celebrat duminică bogăția tradițiilor și frumusețea portului popular în cadrul celei de-a 16-a ediții a Festivalului de păstrare și promovare a tradițiilor populare românești „La obârșii, la izvor”, desfășurat la Centrul…
Mii de credincioși au venit să se roage la moaștele Sfântului Nicolae, în pelerinajul desfășurat în Germania, în patru parohii românești din această țară, a anunțat părintele Emil Nedelea Cărămizaru, conducătorul delegației însărcinate cu această…
Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu a primit duminică o icoană relicvar cu un fragment din moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae, dăruite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată…
În data de 13 octombrie se împlinesc 101 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, un model de smerenie și jertfă, pe care Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae l-a numit…