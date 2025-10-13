Săptămâna în imagini: 5 – 12 octombrie 2025

Imagini ce surprind atmosfera profundă a săptămânii trecute, marcată de începerea pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, au fost selectate de către echipa Basilica și incluse în articolul nostru ilustrativ săptămânal.

Sfințirea Așezământului de copii din Parohia Cornești, 7 octombrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Sfânta Tecla sărbătorită la Ierusalim, 7 octombrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Președintele Nicușor Dan a primit o icoană cu Sfântul Nicolae cu ocazia hramului Bisericii Palatului Cotroceni, 7 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Binecuvântare la Centrul de Transplant Hepatic din Cluj-Napoca, 8 octombrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Episcopul Maramureșului și Sătmarului în vizită pe șantierul noii biserici din Parohia Ortodoxă Păulești, jud. Satul Mare, 9 octombrie 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Imagine de la Sfânta Liturghie oficiată cu ocazia revederii absolvenților Facultății de Teologie din București, promoția 2000-2005. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Mitropolitul Filotei de Tesalonic a slujit Sfânta Liturghie în a cincea zi a Hramului Sfintei Parascheva. Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor
Aproximativ 4000 de copii și tineri din 33 de județe ale țării și din diaspora, reuniți în cel mai mare cor al tinerilor ortodocși din România, au concertat în cadrul evenimentului muzical „Cântările Cerului”, ediția a III-a, 11 octombrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Pelerinaj pe Calea Sfinților Parascheva și Grigorie Palama, 12 octombrie 2025. Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor
Binecuvântarea Așezământului social din Parohia Mândrișca, jud. Bacău, 12 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Străzile Iașului au fost pline de credincioși la procesiunea Calea Sfinților Parascheva și Grigorie Palama, 12 octombrie 2025. Foto credit: Doxologia / pr. Alex Atudor
Copii îmbrăcați în costum popular participă la Sfânta Liturghie la biserica „Sf. Cuv. Paraschiva” din Dăeni, jud. Tulcea, 12 octombrie 2025. Foto credit: Episcopia Tulcii
Curtea Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din zona clujeană Valea Chintăului, municipiul Cluj-Napoca, a fost plină de credincioși care au dorit să participe la sfințirea lăcașului de cult, 12 octombrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Ca în fiecare an voluntarii ajută la buna desfășurare a pelerinajului de la Iași. Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor
Moment de rugăciune la catedrala arhiepiscopală din Roman, 12 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
O troiță scăldată în razele soarelui reamintește călătorilor să se roage. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, Catedrala Mitropolitană din Iași găzduiește Expoziția „Sfinții români ai Centenarului Patriarhiei Romane”. Foto credit: Doxologia
Procesiune la Mănăstirea Vatoped, duminică 12 octombrie. Foto credit: Sebastian Suărășan
Moment de tandrețe frățească la Biserica „Sf. Nicolae” Dudești – Ciolpea I, 12 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Episcopul Macarie al Europei de Nord, delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, l-a instalat duminică în funcția de paroh al comunității românilor din Ljubljana, Slovenia, pe Părintele Alexandru-Leonard Zaciu. Foto: Episcopia Europei de Nord

Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de doxologia.ro (@doxologia.ro)

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

Știri recente