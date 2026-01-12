Săptămâna în imagini: 5 – 11 ianuarie 2026

Vă invităm să urmăriți, în imagini, momentele de rugăciune și bucurie liturgică trăite de credincioși cu prilejul Botezului Domnului, dar și alte fotografii realizate în perioada 5 – 11 ianuarie 2026.

Copiii din Horodnic de Sus la procesiunea din ziua de Bobotează, 6 ianuarie 2026. Foto credit: Suceava News online / Doru Clipa
Preot pe uliță mergând să vestească credincioșilor Botezul Domnului. Foto credit: Remus Stoica
Înaltpreasfințitul Părinte Filotei, Mitropolitul Tesalonicului, aruncând Sfânta Cruce în apele Mării Egee, 6 ianuarie 2026. Foto credit: Mitropolia Tesalonicului
Binecuvântarea credincioșilor în ziua de Bobotează la Parohia Lazaret din Bacău, 6 ianuarie 2026. Foto credit: Parohia Lazaret, Bacău
Boboteaza la Horodnic de Sus. Foto credit: Suceava News online / Doru Clipa
Botezul Domnului sărbătorit la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 6 ianuarie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Sărbătoarea Botezului Domnului a fost trăită cu bucurie de credincioși la Patriarhia Română. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Doi copii au făcut un preot de zăpadă. Foto credit: Facebook / Mario Dorin Mihai
Sfințirea apelor în ziua de Bobotează, 6 ianuarie 2026. Foto credit: Sorin Onișor
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul la sărbătoarea Botezului Domnului, 6 ianuarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Comunitatea românească din Malta a sărbătorit Botezul Domnului, 6 ianuarie 2026. Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxă Română – Malta
Patriarhul Ecumenic eliberează un porumbel în ziua de Bobotează, 6 ianuarie 2026. Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos-Giorgos Papachristou
Praznicul Botezului Domnului la Parohia Ortodoxă Sălișca, jud. Cluj. Sursă foto: Facebook / Vlad Cristian Todoran
Catedrala Sfântul Sava din Belgrad a fost plină de sărbătoarea Nașterii Domnului, 7 ianuarie 2026. Foto credit: Facebook / Hram Svetog Save
Recuperarea Sfintei Cruci din Marea Neagră, 6 ianuarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Tomisului / arhidiac. Vali Vădănoiu
Botezul Domnului sărbătorit în Grecia. Foto credit: Instagram / elefteria_i_thanatos
Pentru omul credincios chiar dacă drumurile sunt diferite toate duc la Dumnezeu. Foto credit: Mădălina U.
Procesiune spre țărmul Mării Baltice, în Arhipelagul Stockholmului, 6 ianuarie 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Procesiune cu prilejul Botezului Domnului la Constanța. Foto credit: Arhiepiscopia Tomisului / arhidiac. Vali Vădănoiu
Biserica „Sf. Spiridon – Nou” văzută printre fulgii de nea. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
Patriarhul Daniel stropind cu agheasmă credincioșii de Bobotează, 6 ianuarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Patriarhul Ierusalimului a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica Nașterii, 7 ianuarie 2026. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Rugăciune de Sfințire a Agheasmei celei mari la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Transilvăneni Cimitir Mediaș, jud. Sibiu. Foto credit: Ovidiu Tătar
Fulgi de nea cad ușor pe Dealul Patriarhiei, 8 ianuarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Iarna, într-o fotografie alb-negru, Dealul Patriarhiei, 8 ianuarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Mănăstirea Cernica acoperită de zăpadă. Foto credit: Facebook / Pietreanu Rareș Andrei
Apus de soare pe Dealul Patriarhiei, 9 ianuarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Peisaj de iarnă cu Catedrala Arhiepiscopală din Roman, 9 ianuarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Crucea din Albac îngropată în nămeți. Foto credit: Vlad Mario Aschembrener
Mănăstirea Scărișoara Nouă, jud.Satu Mare, înconjurată de zăpadă. Foto credit: Episcopia Maramureșului

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Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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