Săptămâna în imagini: 5 – 11 ianuarie 2026

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Mănăstirea Moldovița din județul Suceava a găzduit filmările unei probe din noul sezon al emisiunii MasterChef România. Echipa de producție a realizat miercuri una dintre provocările competiției culinare în incinta așezământului monahal, ales ca loc…
Ziua Maramureșului își va deschide manifestările la Mănăstirea maramureșeană Rohia, unde va avea loc, în data de 15 august, cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Identității Tradiționale. Potrivit unei postări pe pagina de…
Mitropolitul Antonie al Basarabiei a vizitat vineri Consiliul Raional din Criuleni, Republica Moldova. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa s-a întâlnit cu reprezentanții instituției, subliniind că „Biserica și autoritățile sunt chemate să slujească același popor”. Întâlnirea…
Academicianul Ioan-Aurel Pop a evidențiat contribuția cărților bisericești la dezvoltarea limbii române, joi, în cadrul Chindiilor Culturale de la Mănăstirea suceveană Moldovița. Invitatul special al ediției din acest an a susținut prelegerea „Limba vechilor cazanii…
Copii din Argeș au participat la Tabăra de creație religioasă „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”, unde au luat parte la de activități duhovnicești și artistice. Programul, desfășurat în perioada 20–22 iulie, a reunit 10 participanți…