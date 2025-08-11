Săptămâna în imagini: 4 – 10 august 2025

Vă invităm la o călătorie vizuală prin cele mai importante momente ale săptămânii trecute în lumea ortodoxă: de la pomenirea Sfântului Ioan Iacob în Țara Sfântă, la proclamarea canonizării Sfinților Paisie și Cleopa în România, la pelerinajul din Canada și botezul unor tineri din Suedia.

Priveghere și Sfântă Liturghie de noapte, în cinstea Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, la Mănăstirea Hozeva din Țara Sfântă. Foto credit: Facebook / Părintele Ioan Meiu
Starețul Policarp al Mănăstirii Mono din Canada s-a aflat în pelerinaj, alături de credincioși, la Basilica Sainte Anne de Beaupré, unde se află mâna Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, marți, 5 august. Foto credit: Mănăstirea Mono
La troița ridicată în cinstea poetului creștin Daniel Turcea, de la Mănăstirea Cernica. Foto credit: Magdalena Boboc
Micul reporter Trinitas TV, la hramul Mănăstirii Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud, 6 august 2025, la praznicul Schimbării la Față a Domnului. Foto credit: Dragoș Stroian
Monah cernican, în rugăciune, miercuri, 6 august. Foto credit: George Ioniță
Peste 8.000 de plicuri cu anafură au fost pregătite pentru pelerinii Sfinților Cleopa și Paisie, la Mănăstirea Sihăstria. Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor
Vestirea cuvintelor Evangheliei de la amvonul bisericii Sfântul Gheorghe a Mănăstirii Cernica, miercuri, 6 august. Foto credit: George Ioniță
Sărbătoarea „Schimbării la Față a Domnului”, prăznuită la Mănăstirea Săraca din județul Timiș. Foto credit: Dan Sara
Vedere de ansamblu la parohia „Învierea Domnului” din Bacău, miercuri, 6 august. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
O fetiță credincioasă, la biserica „Buna Vestire” – Belu, în ziua „Schimbării la Față”, după binecuvântarea strugurilor, la sfârșitul Sfintei Liturghii. Foto credit: Bărîcă Georgiana
Crucea, semn de credință, așezată pe vârful Vlădeasa de studenții ASCOR Cluj. Foto credit: Sebastian Suărășan
Peste 20.000 de pelerini au participat la proclamarea locală a canonizării Sfinților Paisie și Cleopa, la Mănăstirea Sihăstria, joi, 7 august. Foto credit: Doxologia.ro / Alex Atudori
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei se închină moaștelor Sfinților Paisie și Cleopa, la Mănăstirea Sihăstria, joi, 7 august. Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor
De la mic la mare, la proclamarea canonizării Sfinților Paisie și Cleopa, 7 august. Foto: Mihail Oprescu
Copiii de la școala de vară a Parohiei Lazaret – Bacău au participat la ateliere de arheologie biblică, vineri, 8 august. Foto credit: Facebook / Parohia Ortodoxă Lazaret – Bacău
Instantaneu de la sărbătoarea Adormirii Sfintei Ana pe stil vechi, într-un sat polonez, vineri, 8 august. Foto credit: Aleksander Wasyluk Photography
Luna plină răsare deasupra Catedralei Mântuirii Neamului, vineri, 8 august. Foto credit: Florin Andreescu
Episcopul vicar Teofil Trotușanul a adus omagiu eroilor Primului Război Mondial la ansamblul monumental de pe Dealul Coșna, județul Bacău, vineri, 8 august. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Eroi georgieni de război au fost comemorați vineri, 8 august, în capitala Tbilisi. Foto credit: Patriarhia Georgiei / Nino Sozashvili
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a participat la Sfânta Liturghie oficiată la metocul mănăstirii athonite Sfântul Pantelimon din Galata, Constantinopol, sâmbătă, 9 august. Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou
Episcopul vicar Nectarie de Bogdania, în rugăciune la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Ițcani, din județul Suceava. Foto credit: Gabriel Nițu
Închinare la mormântul părintelui Constantin Galeriu, de la a cărui trecere la Domnul s-au împlinit 22 de ani, duminică, 10 august. Foto credit: Mariana Stanca
Episcopul Macarie al Europei de Nord a botezat patru tineri suedezi la paraclisul episcopal din Göteborg, duminică, 10 august. Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord

