Săptămâna în imagini: 4 – 10 august 2025

Vă invităm la o călătorie vizuală prin cele mai importante momente ale săptămânii trecute în lumea ortodoxă: de la pomenirea Sfântului Ioan Iacob în Țara Sfântă, la proclamarea canonizării Sfinților Paisie și Cleopa în România, la pelerinajul din Canada și botezul unor tineri din Suedia.
Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Vă invităm la o călătorie vizuală prin cele mai importante momente ale săptămânii trecute în lumea ortodoxă: de la pomenirea Sfântului Ioan Iacob în Țara Sfântă, la proclamarea canonizării Sfinților Paisie și Cleopa în România,…
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu Neamț a aniversat duminică 150 de ani de când a fost sfințită de Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de…
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat, duminică, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea Teodoreni, ctitorie a familiei Movileștilor. După citirea Evangheliei despre Umblarea pe mare și Potolirea furtunii, ierarhul a…
Arhiepiscopul Ieronim al Atenei și întregii Grecii a prezidat sâmbătă slujba înmormântării oficiată pentru Mitropolitul Dionisie al Corintului, relatează Ortodoxia News Agency. Rugăciunea a avut loc la Catedrala „Sfântul Apostol Pavel” din Corint, în prezența…
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a îndeamnat, duminică, să fim atenți la furtuna lumii în care trăim, pentru că „vânturile și valurile se ridică mult deasupra zidurilor Bisericii”. Cu…