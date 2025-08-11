Săptămâna în imagini: 4 – 10 august 2025

Vă invităm la o călătorie vizuală prin cele mai importante momente ale săptămânii trecute în lumea ortodoxă: de la pomenirea Sfântului Ioan Iacob în Țara Sfântă, la proclamarea canonizării Sfinților Paisie și Cleopa în România, la pelerinajul din Canada și botezul unor tineri din Suedia.

Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.