Săptămâna în imagini: 30 martie – 5 aprilie 2026

Ultima săptămână din Postul Mare a culminat cu sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, prilej de bucurie pentru creștinii ortodocși înainte de Săptămâna Pătimirilor. Vă invităm să vedeți selecția noastră de imagini din perioada 30 martie – 5 aprilie 2026.

Mitropolitul antiohian al Americii de Nord conversând cu preoții, 1 aprilie 2026. Foto credit: Facebook / Metropolitan Saba Esper
Spălarea picioarelor la în Catedrala Adormirea Maicii Domnului, Finlanda, 2 aprilie 2026. Foto credit: Facebook / Helsingin ortodoksinen seurakunta
Icoanele sfintelor recent canonizate au fost purtate în procesiune la pelerinajul de Florii, 4 aprilie 2026. Foto credit: Parohia Lazaret – Bacău
Anul acesta Procesiunea de Florii din Capitală a pornit de la Catedrala Națională, 4 aprilie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Ortodocșii români din Serbia au participat la prima Procesiune de Florii organizată în Episcopia Daciei Felix, 4 aprilie 2026. Foto credit: Episcopia Daciei Felix
Bucurie la procesiunea de Florii din Suceava, 4 aprilie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei
Peste 17000 de persoane au participat la pelerinajul de Florii din Capitală, 4 aprilie 2026. Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu
Clerici și credincioși din București și Ilfov au participat la Procesiunea de Florii din Capitală, 4 aprilie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Un număr mare de catehumeni au fost primiți în Biserica Ortodoxă în cadrul unei slujbe conduse de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Nikitas de Thyatira și Marea Britanie, 4 aprilie 2026. Foto credit: Greek Orthodox Archdiocese of Thyateira & Great Britain
În costume populare la procesiunea de Florii, Bistrița, 4 aprilie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Pelerinajul de Florii de la Iași, 2026. Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor
Procesiunea de Florii la Bacău, 4 aprilie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Osana, întru cei de sus! Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, în Duminica Floriilor. Foto credit: Sabin Simota
Tundere în monahism la Mănăstirea Almaș. Foto credit:Doxologia / Pr. Silviu Cluci
Pompierii și Jandarmeria au contribuit la desfășurarea în condiții de siguranță a pelerinajului de Florii. Foto credit: Facebook / Ministerul Afacerilor Interne
Duminica Floriilor la Salonic, Grecia. Foto credit: Facebook / Sfânta Mitropolie a Tesalonicului
Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim la Catedrala Sf. Sava din Belgrad, 5 aprilie 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Preasfințitul Nectarie de Bogdania binecuvântând credincioșii, Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, 5 aprilie 2026. Foto credit: Sabin Simota
La Catedrala din Brooklyn s-a sărbătorit Intrarea Domnului în Ierusalim, 5 aprilie 2026. Foto credit: Instagram / brooklyncathedral
Duminica Floriilor la Ierusalim, 5 aprilie 2026. Foto credit: Instagram / brooklyncathedral
Trei fetițe în Duminica Floriilor la Parohia Ortodoxă Glod, Maramureș. Foto credit: Raluca-Florentina Vlad
Binecuvântarea credincioșilor cu apă sfințită la Catedrala din Roman, 5 aprilie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Apus de soare pe Dealul Patriarhiei, 5 martie 2026. Foto credit: Gabriel Rădășanu
Denie la biserica Sf. Chiril și Metodie din Burgas, Bulgaria, 5 aprilie 2026. Foto credit: Patriarhia Bulgariei

Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

Știri recente