Săptămâna în imagini: 3 – 9 noiembrie 2025

O retrospectivă foto care include cele mai inedite imagini din lumea ortodoxă surprinse în perioada 3 – 9 noiembrie 2025.

Culorile toamnei învăluie icoana Mântuitorului de la Mănăstirea Radu Vodă, 4 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Ierarhii suceveni alături de clericii din Protopopiatul Fălticeni la Mănăstirea Sihastria Rășcăi, 6 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Pelerinajul cu moaștele Sfântului Nectarie, organizat anual la Mănăstirea Radu Vodă din București, 6 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Rămășițele pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghika au fost aduse în țară, 7 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a slujit la biserica ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, din incinta Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, 8 noiembrie. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Sub ocrotirea Sfântului Mina alături de Părintele Arhimandrit Natanael Filios, 8 noiembrie 2025. Foto credit: Katerina Tsita
Un copil folosește metanierul pentru a se ruga. Foto credit: Andrei Hasna
La Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca au fost comemorați pacienții care au trecut la cele veșnice în cadrul instituției medico-sociale, 8 noiembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Credincioșii au înfruntat ploaia pentru a participa la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, 8 noiembrie 2025. Foto credit: Mănăstirea Radu Vodă
O fetiță îl îmbrățișează pe Înaltpreasfințitul Părinte Andrei la Biserica ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din cartierul clujean Dâmbul Rotund, 8 noiembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Slujbă arhierească la hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” Gura Humorului, 8 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Liturghie arhierească în ziua de prăznuire a Sf. Arhangheli la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, 8 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Așezarea în raclă a moaștelor Sfântului Visarion de la Lainici, 9 noiembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Olteniei
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Visarion de la Lainici, 9 noiembrie 2025. Foto credit: Episcopia Sălajului
Sfântul Nectarie de la Eghina sărbătorit la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, 9 noiembrie 2025. Foto credit: Mănăstirea Radu Vodă
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim depune flori la mormintele celor 200 de persoane abandonate de familie și înhumate de-a lungul timpului în cimitirul parohial de la Șerbănești, 9 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Procesiune cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie la Catedrala românească din Vârșeț, Serbia, 9 noiembrie 2025. Foto credit: Episcopia Daciei Felix
Icoana Sfintei Matrona la Mănăstirea Schitul Darvari, 9 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Biserica Institutului Oncologic București a fost neîncăpătoare cu ocazia binecuvântării lucrărilor de construcție și amenajare și a hramului Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, 9 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Procesiune cu moaștele Sfântului Nectarie la Eghina, Grecia, 9 noiembrie 2025. Foto credit: Orthodoxia News Agency

Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro)

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

Știri recente