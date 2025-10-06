Săptămâna în imagini: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Deschiderea anului universitar, ateliere, proclamări locale ale sfinților canonizați în acest an și chiar prima ninsoare din această toamnă au fost surprinse în fotografii și incluse în articolul nostru în imagini din perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025.

Patriarhul Bulgariei s-a întâlnit cu Patriarhul Ecumenic la Salonic, 29 septembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Aniversarea a 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 30 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Patriarhul Bulgariei alături de jucătorii din echipa națională de volei, 1 octombrie 2025. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Anul universitar la Facultatea de teologie din București a început cu Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul Universitar „Sf. Ecaterina”, 1 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Metocul chiriarhal de la Valea Budului, jud. Bacău, în ziua hramului, 1 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Hramul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Florești, județul Cluj, 1 octombrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Copii de la biserica „Buna Vestire”- Belu din București, după canonizarea locală a Sfântului Dumitru Stăniloae. Foto credit: Bărîcă Georgiana.
Catedrala Patriarhală într-o seară ploioasă de toamnă, 3 octombrie 2025. Foto credit: Facebook / Justinian Filokalis
Icoana Sfântului Dumitru Stăniloae a fost așezată în Biserica Sf. Nicolae de la Mănăstirea Cernica înainte de proclamarea locală a sfântului, 3 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
La Mănăstirea Botoș, jud. Suceava, a nins, 3 octombrie 2025. Foto credit: Facebook / Mănăstirea Botoș
Patriarhul Daniel a purtat un engolpion cu chipul Sfântului Dumitru Stăniloae la proclamarea locală a acestuia de la Mănăstirea Cernica, 4 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
La Catedrala Națională se fac pregătiri pentru sfințirea picturii ce va avea loc pe data de 26 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Arhidiac. Nicolae Iftimiu
Hipodiacon la slujba arhierească în Parohia Sânnicoară, Cluj, 4 octombrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Racla cu moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae a fost așezată în Biserica Sf. Nicolae de la Mănăstirea Cernica, în ziua proclamării locale a sfântului, 4 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Copii prezenți la Sfânta Liturghie la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Talpalari, Iași, 5 octombrie 2025. Foto credit: Sabin Simota
Detaliu cu cădelnița la Parohia Sângeorz-Băi, Jud. Bistrița-Năsăud. Foto credit: Hristo Hris
Proclamarea locală a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, Arad, 5 octombrie 2025. Foto credit: Facebook / Iustin Popovici
Episcopul Vasile Flueraș a fost pomenit la 4 ani de la trecerea la Domnul, 5 octombrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Icoana Sfântului Dumitru Stăniloae la Biserica Negustori din București. Foto credit: Filip Hristofor Cane
Ierarhii și invitații prezenți la proclamarea locală a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea ținând în brațe icoana acestuia, 5 octombrie 2025. Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci
Vedere interioară din Biserica „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oficiat slujba de sfințire a Centrului Social Dumitru Stăniloae din comuna Sărata, județul Bacău, 5 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

