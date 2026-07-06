Săptămâna în imagini: 29 iunie – 5 iulie 2026

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut „Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț”, fiind disponibil atât standard, cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din…
Imagini inedite surprinse în lumea ortodoxă în perioada 29 iunie – 5 iulie 2026, care ne arată frumusețea vieții trăite în credință, pot fi văzute în articolul nostru. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută…
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a fost pomenit sâmbătă, la împlinirea a nouă zile de la trecerea sa în veșnicie. Parastasul a fost oficiat la de un sobor de preoți la Paraclisul Facultății de Teologie din…
„Să iubim Biserica, să ne împărtășim de harul Sfintelor Taine și să nu lăsăm păcatul să pună stăpânire pe sufletele noastre”, a îndemnat duminică Mitropolitul Irineu al Olteniei. Înaltpreasfinția Sa a resfințit biserica cu hramul…
Preoți capelani din România și din mai multe țări europene s-au reunit în cadrul Conferinței Internaționale „Bune practici în desfășurarea activităților moral-religioase în penitenciarele din România și din Europa”, desfășurată în Timișoara, Arad și Deva.…