Săptămâna în imagini: 29 iunie – 5 iulie 2026

Imagini inedite surprinse în lumea ortodoxă în perioada 29 iunie – 5 iulie 2026, care ne arată frumusețea vieții trăite în credință, pot fi văzute în articolul nostru.

Procesiunea „Calea Sfinților” – Rădăuți, 29 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Proclamarea Canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Foto credit: Doxologia / pr. Silviu Cluci
Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel – Glod, Maramureș, 29 iunie 2026. Foto credit: Mihnea Turcu
În costum popular la hramul Mănăstirii Rebra-Parva, 29 iunie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Dragoș Stroian
Sfinții apostoli sărbătoriți în Fanar. Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou
Înmormântarea Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul la Mănăstirea Neamț, 30 iunie 2026. Foto credit: Doxologia / Flavius Popa
Ierarhi, preoți și credincioși la hramul Mănăstirii Bârsana, 30 iunie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Traistă de pelerin la Mănăstirea Bogdana. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit „Casa Sărbătoarea”, Centrul pentru pelerini al Bisericii „Sfântul Spiridon Nou” – Paraclis Patriarhal din Bucureşti, 1 iulie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Racla cu moaștele Sfântului Ierarh Ioan Maximovici în Catedrala din San Francisco, California. Foto credit: Protos. Sofronie Bobaru
O familie de credincioși la sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare la Mănăstirea Putna, 2 iulie 2026. Foto credit: Mănăstirea Putna
Arhim. Iachint Vardianu, arhiereu vicar ales al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, sărută mâna superiorului său ierarhic la slujba sa de ipopsifiere, 3 iulie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Procesiune de Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, Florida, 4 iulie 2026. Foto credit: Facebook / St. Nectarios Orthodox Church
Agapa bucuriei, la Hramul Schitului „Nașterea Maicii Domnului” si „Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeț” – Costileva. Foto credit: Sabin Simota
Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa, 4 iulie 2026. Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor
Ținând în brațe icoana Sfintei Olimpiada din Fărcașa, 4 iulie 2026. Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor.
Procesiune în localitatea Batin, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale, 5 iulie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Criste Daniel
Apus de soare după ploaie la Mănăstirea Rarău. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
Micul Nectarie la mănăstirea Kikkos din Cipru. Foto credit: Corina Anghel
Un monah al mănăstirii Sihastria pictându-i pe sfinții Cleopa și Paisie pe exteriorul bisericii schitului Sf. Mina-Tg.Neamț. Foto credit: Sofian Munteanu
Liturghie Arhierească la catedrala din Roman, 5 iulie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
PS Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, a slujit la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală. Foto credit: Mănăstirea Radu Vodă
Momentul anaforalei în Catedrala Ortodoxă din Mediaș. Foto credit: Ovidiu Tătar

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

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