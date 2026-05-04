Săptămâna în imagini: 27 aprilie-3 mai 2026

Un nou articol în care vă prezentăm o selecție de fotografii realizate în lumea ortodoxă pe parcursul săptămânii precedente, imagini ce surprind momente de rugăciune, comuniune și tradiție. Prin aceste cadre, ne dorim să vă aducem mai aproape de frumusețea și profunzimea vieții trăite în credință, evidențiind simplitatea, pacea și bucuria care izvorăsc din legătura autentică a omului cu Dumnezeu.

Delegația eparhială condusă de Preasfințitul Părinte Iustin la Mănăstirea Simonos Petra din Sfântul Munte, 28 aprilie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului
Primăvara la Parohia Secuieni, jud. Bacău, 29 aprilie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Slujbă de pomenire cu prilejul Zilei Veteranilor de Război la biserica militară din Tulcea, 29 aprilie 2026. Foto credit: Episcopia Tulcii
Căprioarele de la Mănăstirea Piatra Tăieturii. Foto credit: Mănăstirea Piatra Tăieturii
Majestatea Sa Margareta „Custodele Coroanei României” și consortul său, Alteța Sa Regală Principele Radu al României au vizitat Centrul Episcopal din Stockholm, 1 mai 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Pomi înfloriți la Mănăstirea Negru Vodă, jud. Argeș. Foto credit: Mănăstirea Negru Vodă
Catedrala Mitropolitană din Iași, în prima zi a lunii mai 2026. Foto credit: Sabin Simota
Sfântul Siluan Athonitul, mozaic la Schitul Darvari. Foto credit: Basilica.ro / Ana-Maria Vlase
Mănăstirea Essex, în lumina dimineții. Foto credit: Cristina Zaharescu
Metanierul, prilej de dialog cu Hristos. Foto credit: Pană Irina
Un copil se roagă la icoana Maicii Domnului cu Pruncul. Foto credit: Matei Marina
Icoană cu Sfânta Matrona cea Oarbă, făcătoarea de minuni. Foto credit: Instagram / Oana Blaga
Racla cu moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă a fost purtată în procesiune și așezată în baldachinul amenajat la Mănăstirea Schitul Darvari, 30 aprilie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
„Trecut, prezent și viitor”, imagine surprinsă în biserica mănăstirii Dervent, județul Constanța. Foto credit: Protos. Sofronie Bobaru
Un copil sărută icoana Sfintei Matrona cea Oarbă, de sărbătoarea sfintei la Mănăstirea Schitul Darvari, 2 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Mănăstirea Durău, în ajunul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Foto credit: Doxologia / Oana Nichifor
Preasfințitul Părinte Macarie oferă dulciuri copiilor din Ringkøbing-Skjern, Danemarca. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca a fost neîncăpătoare pentru credincioșii veniți la slujbă în Duminica a 4-a după Paști. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Un tânăr se roagă Sfintei Mavra de pe Ceahlau în ajunul sărbătorii sale, 3 mai 2026. Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci

Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Basilica.ro (@basilica.ro)

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

Știri recente