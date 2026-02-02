Săptămâna în imagini: 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Viața ortodoxă din ultima săptămână a lunii ianuarie 2026 surprinsă în imagini expresive, imagini care ne arată frumusețea vieții trăite cu credință, nădejde și dragoste.

Un copil se oprește preț de câteva secunde, captivat de ceea ce se întâmplă dincolo de iconostasul bisericii „Învierea Domnului” – Oprișani, Turda. Foto credit: Marius Romila
Hramul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv la Catedrala Mitropolitană din Iași, 26 ianuarie 2026. Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci
Peisaj de iarnă la Mănăstirea Săpânța–Noul Peri din județul Maramureș, 26 ianuarie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Hirotonie întru diacon, la Hramul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași. Foto credit: Sabin Simota
Biserica din temnița unde a fost închis Sf. Ap. Petru în Ierusalim. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Un mesaj motivațional pe un suvenir. Foto credit: Gladia Bunta
Schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Gabud în lumina caldă a soarelui. Foto credit: Schitul Gabud / Levi Bagy
Elevii Seminarului Teologic din Baia Mare și-au sărbătorit ocrotitorii, 30 ianuarie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Pelerin la Mănăstirea „Sânandrei Colonie”, jud. Timiș. Foto credit: David Alb
După primirea unei cărți de rugăciune din partea IPS Andrei, un copil simte nevoia să-l îmbrățișeze pe ierarh. Foto credit: Marius Romila
Pictura de la Biserica Mănăstirii Radu Vodă din București, 30 ianuarie 2026. Foto credit: Facebook / Mănăstirea Radu Vodă
Micuța Ioana își îmbrățișează ocrotitorul, pe Sf. Ioan Gură de Aur, unul dintre cei Trei Sfinți Ierarhi, Catedrala Patriarhală, 30 ianuarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Patriarhul Ecumenic la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Salonic. Foto credit: Rafail Georgiadis
Sfinții Trei Ierarhi au fost sărbătoriți la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 30 ianuarie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Credincioși cu icoana anului omagial în mâini la hramul bisericii „Sf. Trei Ierarhi” din Bacău, 30 ianuarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Sfințirea icoanelor de pe fațada bisericii din Albești Pământeni, jud. Argeș, 1 februarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Cristian Gheorghe
Sf. Trifon, protector al grădinilor și livezilor, serbat la Roman, 1 februarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Ninsoare la Catedrala Patriarhală, 1 februarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
Duminica vameșului și a fariseului – Biserica „Sf. Ilie” – Londra. Foto credit: Cristina Zaharescu
Patriarhul Serbiei oferă iconițe copiilor la Biserica Sfântul Alexandru Nevsky din Belgrad, 1 februarie 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Catedrala Patriarhală, învăluită de fulgi de zăpadă, 1 februarie 2026. Foto credit: Instagram / Ionuț Blîndu
Preasfințitul Părinte Ieronim având în brațe icoana Sf. Mc. Marina, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Glogoni, Serbia, 1 februarie 2026. Foto credit: Episcopia Daciei Felix

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

