Săptămâna în imagini: 22 – 28 septembrie 2025

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Albumul „Lăcașurile de cult din Penitenciarul Deva (Bârcea Mare). Repere monografice” a fost prezentat vineri la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul” din cadrul Penitenciarului Deva. Evenimentul a fost…
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a fost reprezentată la întâlnirea de lucru din Fót, Ungaria, a proiectului transnațional „BREAKING ISOLATION – Fight against loneliness in small and medium-sized cities”. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unei strategii…
Catedrala Ortodoxă din Praga, ocrotită de Sfinții Chiril și Metodie, a aniversat sâmbătă 90 de ani de la sfințire, în prezența reprezentanților Bisericilor Surori din Capitala Cehiei. Părintele Andrei Danciu, parohul român din Praga, relatează despre…
Un nou articol în imagini ce vă prezintă cele mai inedite momente din lumea ortodoxă surprinse prin lentila aparatului foto în perioada 22 – 28 septembrie 2025. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe…
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a binecuvântat luni începutul anului universitar la Academia de Studii Economice din București. Studenții de la ASE au fost primiți în prima zi a noului an universitar în Clădirea „Mihai…