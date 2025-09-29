Săptămâna în imagini: 22 – 28 septembrie 2025

Un nou articol în imagini ce vă prezintă cele mai inedite momente din lumea ortodoxă surprinse prin lentila aparatului foto în perioada 22 – 28 septembrie 2025.

Poetul creștin Ioan Alexandru, comemorat la Mănăstirea Nicula, 23 septembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Aranjarea printurilor pentru expoziția de fotografie în aer liber intitulată „CERnica – între pământ și cer”, 24 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Martirii de la Hărcana, pomeniți la 81 de ani de la jertfa lor, 24 septembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Marius Romilă
Sfântul Siluan Athonitul sărbătorit la Schitul Darvari, 24 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
Preasfințitul Părinte Benedict în vizită la Grădinița „Licurici” a Liceului Ortodox din Zalău, 25 septembrie 2025. Foto credit: Episcopia Sălajului
Patriarhul Ecumenic în vizită la Salonic, 26 septembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ecumenică
Catedrala Națională cu 30 de zile înainte de sfințirea picturii, 26 septembrie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Moment de rugăciune la Așezământul pentru copii „Sfântul Onufrie cel Mare” din Florești, județul Cluj, 27 septembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Înălțarea Sfintei Cruci sărbătorită la Ierusalim, 27 septembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Sfântul Antim Ivireanul sărbătorit la Râmnicu Vâlcea, 27 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului
Pictura Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din Parohia Mica, jud. Cluj, 28 septembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Icoana Sfântului Arhanghel Gavriil la Parohia „Sfântul Gheorghe” – Dudu din Chiajna 28 septembrie 2025. Foto credit: Filip Hristofor Cane
Sfințirea Bisericii Parohiei Camenca de pe Valea Trotușului, 28 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Patriarhul Porfirie al Serbiei binecuvântează un copil, 28 septembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Ierarhii maramureșeni alături de credincioșii din Parohia Ortodoxă Rohia, 28 septembrie 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
„Lăsați copiii să vină la Mine” (Luca 18:16), Mănăstirea Antim, 27 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

