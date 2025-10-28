Săptămâna în imagini: 20 – 26 octombrie 2025

Pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, sosirea Patriarhului Ecumenic în România și sfințirea Catedralei Naționale, au fost prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii ortodocși. Vă prezentam selecția noastră cu cele mai reprezentative fotografii din săptămâna 20 – 26 octombrie 2025.

Diaconii tămâiază raclele sfinţilor în pridvorul Catedralei Patriarhale în timpul privegherii, 21 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost purtate în procesiune prin mai multe localități din județul Suceava, 21-22 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Catedrala Națională văzută de la etajul 36 al unei clădiri din nordul Bucureștiului. Foto credit: Basilica.ro
Pictura Catedralei Naționale cu 4 zile înainte de sfințire, 22 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Tineri din județul Bistrița-Năsăud îl întâmpină cu pâine și sare pe mitropolitul Clujului, 22 octombrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Vasile Hertely
Foarte mulți copii s-au rugat Sfântului Ioan cel Nou cu ocazia procesiunii cu sfintele sale moaște prin județul Suceava, 21-22 octombrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Calea Sfinților 2025: Procesiunea cu moaștele Sfinților Nectarie, Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Constantin și Elena, 23 octombrie 2023.Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Patriarhul Daniel a sfințit o raclă de argint în forma Catedralei Naționale, care păstrează fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, 23 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Diaconi cădind în timpul unei procesiuni în București, 23 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Silueta catedralei din Iași la ceas de seară. Foto credit: Andrei Hasna
Preoți și credincioși au mers în procesiunea Calea Sfinților pentru a marca deschiderea oficială a festivităților Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, 23 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
JD Vance, Vicepreședintele Statelor Unite, a vizitat Biserica Sfântului Mormânt, 23 octombrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Voluntarii au fost și în acest an alături de pelerini la sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou, 23 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Catedrala Mitropolitană din Iași surprinsă într-o zi călduroasă de toamnă, 22 octombrie 2025. Foto credit: Emanuela Schipor
Sosirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I în România, 24 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a oferit iconițe celor prezenți la Biserica „Buna Vestire” din Capitală, 24 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a oficiat slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Catedrala Patriarhală, 25 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Liturghie la Catedrala Națională, înainte de slujba de sfințire a picturii, 26 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Un sobor impresionant de ierarhi, preoți și diaconi, a slujit la sfințirea Catedralei Naționale. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Catedrala din Tesalonic închinată Sfântului Dimitrie izvorâtorul de mir în ziua de prăznuire a acestuia. Foto credit: Pr. Ilie Prelipceanu
Sfințirea picturii Catedralei Naționale, 26 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
„Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei” (psalmul 23:7), sfințirea picturii Catedralei Naționale. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Patriarhul ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel adresându-se credincioșilor la sfințirea picturii Catedralei Naționale, 26 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Icoanele sfinților mărturisitori nou canonizați au fost realizate la Catedrala Națională, 26 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Peste 2500 de persoane au fost în interiorul Catedralei Naționale cu ocazia sfințirii picturii, 26 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
O fetiță îmbrăcată în haine tradiționale prezentă la sfințirea Catedralei Naționale, 26 octombrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro)

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

banner
Știri recente

Săptămâna în imagini: 20 – 26 octombrie 2025

Pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, sosirea Patriarhului Ecumenic în România și sfințirea Catedralei Naționale, au fost prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii ortodocși. Vă prezentam selecția noastră cu cele mai…