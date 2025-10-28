Săptămâna în imagini: 20 – 26 octombrie 2025

Pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, sosirea Patriarhului Ecumenic în România și sfințirea Catedralei Naționale, au fost prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii ortodocși. Vă prezentam selecția noastră cu cele mai reprezentative fotografii din săptămâna 20 – 26 octombrie 2025.
Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
