Săptămâna în imagini: 20 – 26 aprilie 2026

Locuri de pelerinaj, apusuri de soare sau bucuria de pe chipul credincioșilor – toate acestea și multe altele au fost surprinse în fotografii ce prezintă frumusețea vieții ortodoxe. Vă prezentăm selecția noastră de imagini din perioada 20 – 26 aprilie 2026.

Racla cu Cinstitul Cap al Sf. Gheorghe, de la Mănăstirea Xenofont din Sfântul Munte Athos a ajuns la Mănăstirea Pantocrator, 22 aprilie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Candelabru de la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Vicovu de Sus, în ziua hramului, 23 aprilie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Personalul de la ISU Teleorman s-a închinat la moaștele Sf. Mc. Gheorghe, mănăstirea Pantocrator, 23 aprilie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Procesiune cu moaștele Sfântului Lazăr Bulgarul la Sofia, 23 aprilie 2026. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Apus de soare la mănăstirea Dintr-un Lemn, de praznicul Sf. M. Mc. Gheorghe. Foto credit: Mănăstirea Dintr-un Lemn.
Nectarie în chilia sfântului său ocrotitor din Eghina. Foto credit: Corina Anghel
Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” din Rogoz – Monument UNESCO. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Preasfințitul Părinte Macarie la o stână din Bucovina, 25 aprilie 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Un copil sărută icoana ocrotitorului său spiritual. Foto credit: Costandache Andrei-Robert
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul binecuvântează anafura la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, 26 aprilie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Credincioșii din Maramureș au participat la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Ieud, 26 aprilie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Copii înbrăcați în costum popular prezenți la sfințirea bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, 26 aprilie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Sub mireasma florilor de liliac la Sfânta Liturghie în Duminica Mironosițelor și Duminica Femeilor Creștine la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” Balș, județul Olt. Foto credit: Alexandra Iliescu
Garda evzonilor la Biserica „Sf. Nicolae” din New York, 26 aprilie 2026. Foto credit: Instagram /
orthodoxobserver
O fetiță, purtată în spate de tatăl său, privește bucuroasă peste mulțimea de pelerini de la Mănăstirea Pantocrator. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la Chilia „Întâmpinarea Domnului” din Sfântul Munte Athos, 26 aprilie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Mii de pelerini la hramul mănăstirii Pantocrator, 26 aprilie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

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Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

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