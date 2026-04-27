Săptămâna în imagini: 20 – 26 aprilie 2026

Locuri de pelerinaj, apusuri de soare sau bucuria de pe chipul credincioșilor – toate acestea și multe altele au fost surprinse în fotografii ce prezintă frumusețea vieții ortodoxe. Vă prezentăm selecția noastră de imagini din perioada 20 – 26 aprilie 2026.
Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Duminică s-au împlinit 174 de ani de la nașterea unei sfinte: Sf. Matrona de la Hurezi, cuvioasa care a crescut în mănăstire din frageda pruncie. S-a născut în data de 2 august 1852 Săliștea Sibiului,…
Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande l-a prezentat credincioșilor duminică pe primul arhiereu vicar al eparhiei, Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific. Ierarhii au slujit împreună la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” de la Reședința Episcopală din…
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„Biserica este mai ales ceea ce nu se vede. Este lucrarea Duhului Sfânt în viața lumii și în viața fiecărui om credincios”, a amintit Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul duminică, la Mănăstirea Antim din Capitală.…
„Numai Hristos salvează Biserica rugătoare când ea se află în mijlocul mării învolburate a istoriei și în întunericul vremurilor potrivnice luminii Evangheliei mântuirii”, a subliniat Patriarhul Daniel duminică, în cuvântul de învățătură despre Evanghelia Potolirii…