Săptămâna în imagini: 2 – 8 martie 2026

Dacă sunteți curioși să vedeți cum a arătat prima săptămână a lunii martie prin obiectivul aparatului de fotografiat, vă prezentăm selecția noastră de imagini din lumea ortodoxă, surprinse în perioada 2–8 martie 2026.

Episcopul Daciei Felix în vizită de lucru în localitatea Alibunar din Serbia, 2 martie 2026. Foto credit: Episcopia Daciei Felix
Patriarhul Bulgariei a aprins o lumânare și a oficiat o slujbă de mulțumire cu ocazia împlinirii a 148 de ani de la obținerea independenței Bulgariei, 3 martie 2026. Foto credit: Patriarhia Bulgară
Copii participând la Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite la Parohia Ortodoxă Glod, Maramureș, 4 martie 2026. Foto credit: Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului
„Să vă purtați frumos cu animalele, fiindcă ele nu au alt Rai!” – Sf. Paisie Aghioritul. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Mitropolitul Clujului a oferit cărți elevilor de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, 5 martie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vizitat Spitalul din Moinești și a oferit flori cu ocazia zilei de 8 Martie. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Hristos Pantocrator din turla principală a Catedralei Naționale, 6 martie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, 8 martie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
Copii pregătiți pentru primirea Sfintelor Taine. Parohia Ghidighici, Arhiepiscopia Chișinăului. Foto credit: Artemie Ixari
Pomenirea celor adormiți la parohia românească din Paris, 7 Martie. Foto credit: Damian Filip
Predică cu un strop de inocență. Foto credit: Facebook / Sinziana Veronica Sofa
Biserica Parohiei Mirșid, jud. Sălaj. Foto credit: Episcopia Sălajului
Slujba litiei la ceas de seară în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Transilvăneni Cimitir Mediaș, jud. Sibiu. Foto credit: Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Transilvăneni
Binecuvântare arhierească în Duminica a doua din Post, la Catedrala Patriarhală, 8 martie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca neîncăpătoare pentru credincioșii veniți la sărbătoarea Sfântului Liviu Galaction, 8 martie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Vedere cu Mănăstirea Runc, jud. Bacău, 8 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Procesiune cu moaștele Sfinților 40 de Mucenici la Mănăstirea Antim, 8 martie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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