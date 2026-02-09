Săptămâna în imagini: 2 – 8 februarie 2026

O nouă selecție de imagini care surprind frumusețea vieții ortodoxe: peisaje de iarnă, chipuri de clerici și credincioși, precum și momente de la proclamarea canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, desfășurată la Catedrala Patriarhală. Toate acestea pot fi descoperite în articolul nostru dedicat perioadei 2–8 februarie 2026.
La Palatul Parlamentului a fost sfințită marți o troiță pe locul fostei Biserici „Spirea Veche” demolată de regimul comunist. Slujba de sfințire a fost oficiată de arhimandritul Nectarie Șofelea, Exarh al Mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor.…
Contribuția teologiei ortodoxe la mișcarea ecumenică a fost evidențiată miercuri, la deschiderea Simpozionului Internațional „Eclesiologie, discernământ moral și misiunea Bisericii într-o lume în schimbare”, desfășurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu.…
Ziua Copilului va fi celebrată la Huși prin jocuri, ateliere și activități recreative, în cadrul celei de-a 9-a ediții a programului eparhial „Bun venit copilărie!”. Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 30 mai în curtea Catedralei…
Tema dedicată Maicii Domnului și relevanței sale pentru lumea contemporană se află în centrul celei de-a 13-a ediții a Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae”, deschis marți la Iași. Evenimentul a avut loc în Sala „Vasile Pogor”…
Trei familii vulnerabile, afectate de incendiul din Soveja, vor primi case noi cu ajutorul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Tragicul eveniment a avut loc la finalul lunii aprilie. Anunțul a fost făcut miercuri de Înaltpreasfințitul Părinte…