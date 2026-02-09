Săptămâna în imagini: 2 – 8 februarie 2026

O nouă selecție de imagini care surprind frumusețea vieții ortodoxe: peisaje de iarnă, chipuri de clerici și credincioși, precum și momente de la proclamarea canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce, desfășurată la Catedrala Patriarhală. Toate acestea pot fi descoperite în articolul nostru dedicat perioadei 2–8 februarie 2026.

Ipodiacon la Biserica „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca, 2 februarie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului
Copii la împărtășit la Catedrala Patriarhală, 2 februarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Strana de la Catedrala Mitropolitană din Iași în ziua hramului, 2 februarie 2026. Foto: Doxologia / Oana Nechifor
Întâmpinarea Domnului la Ofcea, Serbia, 2 februarie 2026. Foto credit: Episcopia Daciei Felix
Catedrala Mitropolitană din Iași și-a sărbătorit hramul istoric de Întâmpinarea Domnului, 2 februarie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Mormântul Părintelui Justin a fost pregătit pentru data de 10 februarie, când se împlinesc 107 ani de la nașterea sa. Foto credit: Facebook / Cristina Leordeanu
Schitul Vovidenia, Neamț, împodobit de zăpadă. Foto credit: Doxologia
Tundere în monahism la Mănăstirea Mihai Vodă de la Turda, 2 februarie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului
Luna plină lângă Catedrala Națională, 3 februarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Ioana Cacso
Schitul Sfântul Lavrentie înconjurat de zăpadă. Foto credit: Facebook / Schitul Sfântul Lavrentie
Iarna își făcu din nou simțită prezența, în Parohia „Sfântul Gheorghe” – Vicovu de Sus. Foto credit: Sabin Simota
Înregistrare video a cuvântului de învățătură al Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Preasfințitul Părinte Macarie și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul la slujba de Te Deum dinaintea Adunării Naționale Bisericești, 5 februarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Prezentarea tomosului de canonizare a celor 16 Sfinte Femei Românce, 6 octombrie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Apus de soare pe Dealul Patriarhiei. Foto credit: Basilica.ro / arhid. Nicolae Iftimiu
Momente de bucurie duhovnicească la Catedrala Patriarhală cu prilejul proclamării generale a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Maica Nectaria duce icoana surorii ei, Sfânta Elisabeta de la Pasărea, 6 octombrie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Un copil se uită întrebător la chipul părintelui Mitrofan de la Schitul Sfântul Lavrentie. Foto credit: Facebook / Calin Juravle
Mănăstirea Sihăstria Voronei la ceas de seară, acoperită de un nou veșmânt alb de zăpadă. Foto credit: Veniamin Gavril
Mormântul Sf. Sofronie de la Essex. Foto credit: Adrian Andrusca
Un copil îl îmbrățișează pe Preasfințitul Părinte Iustin, 8 februarie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

