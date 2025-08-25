Săptămâna în imagini: 18 – 24 august 2025

Trăirea credinței în Hristos în cadrul Bisericii Ortodoxe suprinsă în imagini inedite în perioada 18-24 august 2025.

Binecuvântarea roadelor, Polonia, 18 august 2025. Foto credit: Aleksander Wasyluk
Ședință de lucru la șantierul Paraclisului episcopal din Vârșeț, 18 august 2025. Foto credit: Episcopia Daciei Felix
Pelerini purtând Sfânta Cruce la pelerinajul de la Grabarka, Polonia, 19 august 2025. Foto credit: Aleksander Wasyluk
Un credincios filmează slujba de binecuvântare a pietrei de temelie a bisericii mari de la Schitul Valea Seacă, 20 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Ziua rânduită Bisericii Ortodoxe Române la Mormântul Maicii Domnului, 21 august 2025. Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxă Română Ierusalim
Episcopul Tulcii a oficiat o slujbă de binecuvântare cu prilejul începerii recoltării viilor, 23 august 2025. Foto credit: Episcopia Tulcii
Procesiune cu moaștele Sfinților Zosima și Iacob de la Mănăstirea Tuman, Serbia, 23 august 2025. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Un TIR are colantată icoana Sf. Nectarie. Foto credit: Bogdan Cotos
Biserica Maicii Domnului din Néa Michanióna, Grecia, reflectată în ochelarii de soare, 23 august 2025. Foto credit: Raphael Georgiadis
Icoana Sf. Ilie Lăcătușu de la Catedrala Națională, realizată de strănepoata sa, absolventă de Arte Frumoase. Sursa foto: Andreea Daria Guran
Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava participă la competiția internațională Chorus Inside din Croația. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Chemarea credincioșilor la slujbă, Mănăstirea Văleni, jud. Argeș, 24 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Cristian Gheorghe
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a oficiat Sfânta Liturghie la Sfântul Mormânt din Ierusalim, 24 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Patriarhul Serbiei vorbește cu un copil la Biserica Sf. Ștefan de la Decani, Belgrad, 24 august 2025. Foto credit: Patriarhia Serbiei

