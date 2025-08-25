Săptămâna în imagini: 18 – 24 august 2025

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Trăirea credinței în Hristos în cadrul Bisericii Ortodoxe suprinsă în imagini inedite în perioada 18-24 august 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: View this post on Instagram…
Vlad Plăcintă, omul care a salvat sute de vieți prin intermediul Asociației „Salvează o inimă” a fost decorat cu Crucea Moldavă, cea mai înaltă distincție pentru mireni a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Anunțul a fost…
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat duminică Sf. Liturghie și a sfințit Capela-Paraclis cu hramul „Sfântul Apostol Andrei” din Parohia Predești, județul Dolj, unde le-a vorbit credincioșilor despre puterea iertării: „Noi păcătuim în faţa lui Dumnezeu,…
Peste 40 de monede și podoabe antice au fost descoperite în situl arheologic cetatea Histria, a informat, sâmbătă, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR). Potrivit instituției, artefactele au aparținut unei familii importante de la…
Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui, ediția a 8-a, a debutat sâmbătă 23 august, în Parcul Copou din municipiul Vaslui, cu conferința „Crezul Niceo-Constantinopolitan – pașaportul nostru pentru Cer”. Vorbindu-le tinerilor prezenți, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul…