Săptămâna în imagini: 17 – 23 noiembrie 2025

Iarna își anunță sosirea iar prima zăpadă așternută peste biserici creează peisaje ce ne încântă sufletul, trezind în noi bucuria curată a copilăriei. Vă invităm să vă bucurați de selecția noastră de imagini din perioada 17–23 noiembrie.
Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
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