Săptămâna în imagini: 17 – 23 noiembrie 2025

Iarna își anunță sosirea iar prima zăpadă așternută peste biserici creează peisaje ce ne încântă sufletul, trezind în noi bucuria curată a copilăriei. Vă invităm să vă bucurați de selecția noastră de imagini din perioada 17–23 noiembrie.

Maica proinstareță a Mănăstirii Râmeț, Ierusalima Ghibu, a fost condusă pe ultimul drum, 17 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Prima ninsoare din această iarnă la Mănăstirea Paltin, Neamț, 18 noiembrie 2025. Foto credit: Doxologia
Mormântul Sfântului Dionisie de la Colciu, 18 noiembrie 2025. Foto credit: Ștefan Năstase
Întâmpinarea moaștelor Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu , 18 noiembrie 2025. Foto credit: Doxologia / pr. Silviu Cluci
Starețul Mănăstirii Vatoped la Sfânta Liturghie oficiată cu ocazia proclamării canonizării locale a Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu. Foto credit: Sebastian Suărășan
Instantaneu surprins la Mănăstirea Vatoped, 18 noiembrie 2025. Foto credit: Sebastian Suărășan
Trei tineri danezi au primit taina Botezului, unul dintre tinerii convertiți a primit numele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, 22 noiembrie 2025. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Momente de relaxare într-o mănăstire athonită. Foto credit: Basilica.ro / Arhidiac. Nicolae Iftimiu
Iarna își face simțită prezența la Mănăstirea Sihăstria, 19 noiembrie 2025. Foto credit: Mănăstirea Sihăstria / pr. Ghelasie
„Ușa milostivirii deschide-o nouă, Născătoare de Dumnezeu”. Foto credit: Basilica.ro / Arhidiac. Nicolae Iftimiu
Cu ocazia privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu, monahii de la Mănăstirea Vatoped au pregătit o colivă pentru cuviosul nou-canonizat. Foto credit: Doxologia
Peisaj de iarnă la Mănăstirea Sihla, 18 noiembrie 2025. Foto credit: Doxologia
Schitul Vovidenia din județul Neamț înconjurat de zăpadă, 20 noiembrie 2025. Foto credit: Doxologia
Așteptând Sfânta Împărtășanie la Biserica Schitu Măgureanu din București, 21 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Slujba arhierească la Catedrala din Sofia cu ocazia sărbătorii Intrării Maicii Domnului în Biserică, 21 noiembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a oficiat slujba de sfințire a clopotelor Parohiei Izvorul Tămăduirii din Bacău, 21 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Patriarhul Porfirie al Serbiei oferă iconițe copiilor la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din cartierul Vinča, 23 noiembrie 2025. Foto credit: Patriarhie Serbiei
Sfințirea apei pentru botez la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, 23 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Doi copii ajută la slujba la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Cășeiu, jud. Cluj, 23 noiembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

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