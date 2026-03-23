Săptămâna în imagini: 16 – 22 martie 2026

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Ceremonii religioase și militare dedicate Zilei Drapelului Național au fost organizate vineri în mai multe orașe din România. În Capitală, ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național s-a desfășurat în Piața Tricolorului, în apropierea Palatului Cercului Militar…
În Duminica a 4-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie…
Mai multe persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Rahova și membrii familiilor lor s-au reunit joi la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bragadiru. În cadrul manifestării, a fost oficiată slujba Acatistului Sfinților Apostoli Petru…
„Să ne rugăm pentru odihna binemeritată pe care o are un om care și-a îndeplinit datoria pe deplin”, a spus vineri seara Arhiepiscopul Timotei al Aradului la aducerea trupului neînsuflețit al Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul…
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat vineri slujba de înmormântare a lui Vasile Deac, fost primar al comunei Bogdan Vodă, cunoscut pentru demersurile sale de apărare a memoriei istorice în perioada regimului…