Săptămâna în imagini: 16 – 22 martie 2026

Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din săptămâna 16 – 22 martie 2026, o perioadă marcată de trecerea la Domnul a Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei.

Frescă cu Hristos Pantocrator de la Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 18 martie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul miruind credincioșii la Schitul Sf. Ioan Iacob Hozevitul-Comănești, 20 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Procesiunea cu trupul Patriarhului Ilia al II-lea în curtea Catedralei Sfânta Treime din Tbilisi, 18 martie 2026. Foto credit: Civil.ge / Nini Gabritchidze
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic Argeșeanul a oferit o icoană comandantului de poliție din Pitești cu ocazia inaugurării noului sediu al forțelor de ordine, 20 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului
Delegația Patriarhiei Române condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, la funeraliile Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei, 21 martie 2026. Foto credit: Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie a botezat un tânăr groenlandez, acesta primind numele Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, 19 martie 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Mii de georgieni aduc un ultim omagiu Patriarhului Ilia al II-lea. Foto credit: Civil.ge / Nini Gabritchidze
Pelerinajul Tinerilor pe Jos de la Iclod la Mănăstirea Nicula, 21 martie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a adus un ultim omagiu Patriarhului Ilia al II-lea. Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou
Georgienii îndurerați au întâmpinat cu flori procesiunea cu trupul patriarhului georgian trecut la Domnul, 22 martie 2026. Foto credit: Patriarhia Georgiei
Mănăstirea Bârsana din Maramureș în duminica a patra din Postul Paștilor, 22 martie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Înmormântarea Patriarhului Ilia al II-lea, 22 martie 2026. Foto credit: Patriarhia Georgiei
Binecuvântarea credincioșilor la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, 22 martie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Vestitorii Primăverii la Mănăstirea Putna. Foto credit: Sabin Simota
Slujba tunderii în monahism la Mănăstirea Diaconești, 22 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Patriarhul Serbiei binecuvintează un prunc la Biserica Sfântului Mare Mucenic Dimitrie din Belgrad, 22 martie 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Patriarhul Bulgariei a vizitat Mănăstirea Sfântului Gabriel Urgebadze din Georgia, 22 martie 2026. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Ipodiacon aprinzând candela din fața icoanei Maicii Domnului la Catedrala Sfânta Treime din Tbilisi, 22 martie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
Catedrala Arhiepiscopală din Roman la început de primăvară, 22 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

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