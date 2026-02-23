Săptămâna în imagini: 16 -22 februarie 2026

Fotografii cu peisaje de iarnă, momente de rugăciune și multe alte imagini din viața ortodoxă incluse în articolul nostru din perioada 16-22 februarie 2026, ne arată frumusețea vieții trăite cu credință.

Părintele Arhimandrit Climent Haralamb, care a slujit timp de 70 de ani la Mănăstirea Argeșului, a fost condus pe ultimul drum, 17 februarie 2026. Foto credit: Gabriel Drumea
Arhiepiscopul Dunării de Jos are parte de un mic ajutor. Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos
O fetiță din Uzdin sărută racla cu moaștele Sf. Ierarh Nectarie. Foto credit: Episcopia Daciei Felix
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a săvârșit Taina Sfântului Maslu la Căminele de bătrâni din Moinești, 18 februarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Dimineață de iarnă la Mănăstirea Cernica, 18 februarie 2026. Foto credit: Monahul Mercurie Pană
Ninsoarea căzută în București a împodobit icoana Mântuitorului de la Mănăstirea Radu Vodă. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Vedere din dronă cu Catedrala din Bacău, 20 februarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Un copil la icoana Maicii Domnului cu Pruncul. Foto credit: Cotos Bogdan
Când înțelepciunea se întâlnește cu credința. O imagine cu Academia Română și Biserica „Sf. Nicolae – Tabacu”, 19 februarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Palatul Patriarhiei, într-o zi frumoasă de iarnă, 21 februarie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Patriarhul Porfirie al Serbiei a participat la gala organizată la Novi Sad cu ocazia celei de-a 200-a aniversări a nașterii lui Svetozar Miletić, 22 februarie 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Biserica Sf. Împ. Constantin și Elena din Ierusalim, 22 februarie 2026. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Vecernia iertării la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 22 februarie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Sfințirea picturii bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din satul Schitu, comuna Costinești, jud. Constanța. Foto credit: Arhiepiscopia Tomisului / arhid. Valentin Vădănoiu

Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro)

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

Știri recente