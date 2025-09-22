Săptămâna în imagini: 15 – 21 septembrie 2025

Proclamările locale ale sfinților Sofian de la Antim și Gherasim de la Tismana au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii 15 – 21 septembrie 2025. Vă invităm să urmăriți selecția noastră de fotografii ce surprind frumusețea vieții ortodoxe.

Icoana Sf. Cuv. Sofian de la Antim între lumină și umbră, 15 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit la Casa Albă cu Donald J. Trump, Președintele Statelor Unite ale Americii, 15 septembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ecumenică / John Mindala
Un copil sărută racla cu moaștele Sf. Cuv. Sofian de la Antim în ziua proclamării sale locale, 16 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Biserica „Sf. Apostoli” din Găzărie văzută din dronă, 16 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Icoana Sf. Cuv. Sofian de la Antim a fost ținută în brațe de numeroși credincioși la proclamarea sa locală, 16 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Coliva cu chipul Sf. Cuv. Sofian de la Antim, 16 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Sfințirea pietrei de la Crucea lui Becheș, jud. Făgăraș, 17 septembrie 2025. Foto credit: Asociația Șona noastră / Adelina Serb
O copie fidelă a Crucii Sfântului Constantin cel Mare de la Mănăstirea Vatoped a fost primită de parohia Sfinții Constantin și Elena din Heliopolis, Salonic, 19 septembrie 2025. Foto credit: Rafail Georgiadis
Starețul Policarp de la Mănăstirea Mono, Canada, între rugăciune și ascultare. Foto credit: MonasteryMono.org
Arhiepiscopul Ioachim, în vizită la Spitalul de Pneumoftiziologie din Bacău, 19 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Un copil se roagă Sfântului Nicolae la mănăstirea Kato Xenia. Foto credit: Alexandru Gavrilescu
Mitropolitul Iustin de Kalamaria și un părinte din Athos au vizitat Australia. Foto credit: Instagram / Bishop Kiriakos of Melbourne
Tunderea în monahism a patru rasofore la mănăstirea Sfânta Cruce din jud. Constanța. Foto credit: Arhiepiscopia Tomisului / Iulian Fotea
Sfințirea altarului de vară al Parohiei Blidari, jud. Bacău, 21 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Mitropolitul Andrei împărtășește credincioșii la hramul bisericii „Sfânta Treime” din Măguri, jud. Cluj. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Nașterea Maicii Domnului sărbătorită la Ierusalim, 21 septembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Patriarhul Porfirie al Serbiei la hramul Mănăstirii din Rajinovac, 21 septembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Prezentarea tomosului sinodal la proclamarea locală a Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Mănăstirea Tismana, 21 septembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Olteniei
Credincioșii au umplut biserica Lazaret din Bacău pentru a participa la conferința părintelui Savatie Baștovoi. Foto credit: Facebook / Parohia Lazaret

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

