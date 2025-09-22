Săptămâna în imagini: 15 – 21 septembrie 2025

Proclamările locale ale sfinților Sofian de la Antim și Gherasim de la Tismana au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii 15 – 21 septembrie 2025. Vă invităm să urmăriți selecția noastră de fotografii ce surprind frumusețea vieții ortodoxe.
Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Părintele Ștefan Zară, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural și Comunicații Media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat necesitatea colaborării între clerul ortodox și specialiștii în sănătate mintală în cadrul unui interviu publicat pe platforma Hristocentric.…
Proclamările locale ale sfinților Sofian de la Antim și Gherasim de la Tismana au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii 15 – 21 septembrie 2025. Vă invităm să urmăriți selecția noastră de fotografii ce…
Tipografia Cărților Bisericești oferă reduceri de până la 35% la mai multe cărți de teologie printre care se numără și operele Sfântului Dumitru Stăniloae. Reducerea se aplică până în data de 10 octombrie, manualelor de…
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Protopopiatul Ortodox Român Huedin, lansează duminică 28 septembrie, de la ora 18:00, piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, adaptare realizată cu prilejul împlinirii a 85 de ani de…
Nașterea Maicii Domnului, conform calendarului nerevizuit, a fost sărbătorită duminică de credincioșii din Republica Moldova. „Să o chemăm pe Maica Domnului în viețile noastre”, a fost îndemnul Episcopului Veniamin. Mitropolitul Petru al Basarabiei, împreună cu…