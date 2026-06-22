Săptămâna în imagini: 15 – 21 iunie 2026

Fotografia este o punte între privitor și universul ortodox, invitând la contemplare, reculegere și descoperirea valorilor care au modelat de-a lungul secolelor spiritualitatea răsăriteană. Vă invităm să vedeți articolul nostru în imagini din perioada 15 – 21 iunie 2026.

Mormântul poetului Mihai Eminescu din Cimitirul Bellu la 157 de ani de la trecerea sa la Domnul, 15 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Dr. Iustinian Simion a primit titlul de cetățean de onoare al orașului natal, Fălticeni, 16 iunie 2026. Foto credit: Codrin Anton
Victimele Mineriadei din 1990 au fost pomenite în Piața Universității, 15 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Ipodiacon la Schitul Scutaru, jud. Bacău, 17 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Episcopul român al Canadei în vizită pastorală și reculegere spirituală la mănăstirea Sf. Cruce și Sf. Efrem cel Nou, Mono, Canada, 17 iunie 2026. Foto credit: Mănăstirea Ortodoxă Înălțarea Sfintei Cruci și Sf. Efrem cel Nou
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat slujba sfințirii pietrei de temelie la Centrul național de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” din orașul Pantelimon, județul Ilfov. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Efrem sărută icoana Sf. Voievod Ștefan cel Mare și a Sfântului Cuvios Daniil Sihastru din cadrul centrului cultural Otopeni. Foto credit: Matei Marina
La adăpostul troiței, o pisică se bucură de tihna zilei, 19 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Ioana Cacso
PS Teofil Trotușanul a participat la festivitatea de premiere a seminariștilor din Roman, 19 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
O elevă la festivitatea de premiere de la Liceul Sfinții Trei Ierarhi din Capitală, 19 iunie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Preasfințitul Părinte Iustin la mormântul părintelui Nicolae Steinhardt de la Rohia, 19 iunie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Arhiepiscopul grec al Americii a aruncat prima minge la meciul de baseball dintre New York Yankees și Chicago White Sox, 19 iunie 2026. Foto credit: Orthodox Observer/Brittainy Newman
Sărbătoarea Lavandei la Mănăstirea Pantocrator, 20 iunie 2026. Foto credit: Facebook / Vasile Arcanu
Preasfințitul Părinte Iustin alături de Cercetașii Maramureșului, 20 iunie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din satul Vâlcele, jud. Bacău, 21 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Mitropolitul Clujului s-a deplasat cu trăsura spre biserica din Poiana Ilvei, jud. Bistrița-Năsăud, 21 iunie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Ionuț Guzu
Tinerii nou botezați Julian și Nectarios, ținând în mâini icoanele sfinților lor ocrotitori. Foto credit: Parohia Ortodoxă Română din Malta
Sute de persoana îmbrăcate în costum popular au participat la procesiunea cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, 21 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Procesiunea cu moaștele Sf. Ioan cel Nou pe străzile orașului Suceava, 21 iunie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Episcopul Maramureșului și Sătmarului, alături de credincioșii din Borșa, jud. Maramureș, 21 iunie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului / Arhid. Vasile Pop

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Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

 

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Fotografia este o punte între privitor și universul ortodox, invitând la contemplare, reculegere și descoperirea valorilor care au modelat de-a lungul secolelor spiritualitatea răsăriteană. Vă invităm să vedeți articolul nostru în imagini din perioada 15…