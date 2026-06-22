Săptămâna în imagini: 15 – 21 iunie 2026

Fotografia este o punte între privitor și universul ortodox, invitând la contemplare, reculegere și descoperirea valorilor care au modelat de-a lungul secolelor spiritualitatea răsăriteană. Vă invităm să vedeți articolul nostru în imagini din perioada 15 – 21 iunie 2026.
Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Fotografia este o punte între privitor și universul ortodox, invitând la contemplare, reculegere și descoperirea valorilor care au modelat de-a lungul secolelor spiritualitatea răsăriteană. Vă invităm să vedeți articolul nostru în imagini din perioada 15…
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sfințit duminică crucile bisericii din Cupcui, raionul Cantemir, Republica Moldova. Slujba de sfințire a fost precedată de Sfânta Liturghie oficiată în biserica parohială. „În viața noastră, de…
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat duminică slujba de sfințire a Centrului Medical din localitatea Sascut, județul Bacău, care a fost recent modernizat printr-un proiect finanțat din fonduri…
„Să-L lăsăm pe Dumnezeu să rânduiască și să rezolve problemele noastre”, a îndemnat duminică Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” Paltinul, județul…
„Întâi să căutăm să fim și apoi să posedăm, aceasta este prioritatea pe care o trasează Domnul”, a spus duminică Episcopul Ignatie al Hușilor la Capela Penitenciarului Vaslui. Preasfinția Sa a explicat pericopa evanghelică a…