Săptămâna în imagini: 13 – 19 iulie 2026

Și în această săptămână am strâns cele mai inedite imagini pe care le-am inclus în articolul nostru din perioada 13 – 19 iulie 2026. Vizionare plăcută!

PS Samuel binecuvântează tinerii la Tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj, 14 iulie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Sebastian Suărășan
Patriarhul Serbiei a vizitat Școala Teologică de Vară a Arhiepiscopiei de Belgrad, 15 iulie 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
O cruce la margine de drum în lumina caldă a soarelui. Foto credit: Facebook / Eugen Ivut
„Copilul se dă pe faţă din lucrările lui, dacă purtarea lui este fără prihană şi dreaptă” – Solomon 20:11. Foto credit: Facebook / Preotul Maxim Melinti
Popas duhovnicesc la Mănăstirea Râșca. Foto credit: Instagram / Oana Blaga
Priveghere pentru Sf. Mc. Marina la catedrala românească din Vârșeț, Serbia, 16 iulie 2026. Foto credit: Episcopia Daciei Felix
Înaltpreasfințitul Părinte Antonie la Biserica unde a slujit Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia. Foto credit: Mitropolia Basarabiei
Arhiepiscopul Victorin Ursache a fost pomenit la Mănăstirea Putna la împlinirea a 25 de ani de la trecerea la Domnul, 18 iulie 2026. Foto credit: Mănăstirea Putna
Capul Sfântului Apostol Tit din Biserica Sf. Tit din Heraklion, Creta.
Activități pentru copii la Parohia Gherăești, jud. Neamț, 18 iulie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Vedere cu Mănăstirea Ciolpani, 19 iulie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Preasfințitul Părinte Macarie a mers cu trăsura la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vama, județul Suceava, 19 iulie 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Slujbă de pomenire pentru Regele Ferdinand I și Regina Maria la Catedrala din Curtea de Argeș. Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Zinca Alexandru
Copii în haine populare la Biserica Sfântul Ilie din orașul Roman, 19 iulie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

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Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

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