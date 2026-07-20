Săptămâna în imagini: 13 – 19 iulie 2026

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Și în această săptămână am strâns cele mai inedite imagini pe care le-am inclus în articolul nostru din perioada 13 – 19 iulie 2026. Vizionare plăcută! Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul…
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a oficiat Sfânta Liturghie luni, 20 iulie, la Mănăstirea Cernica, cu prilejul celui de-al doilea hram al Bisericii „Sfântul Nicolae”, închinat Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul. Vezi mai multe fotografii pe…
Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene a fost marcată duminică la Monumentul Eroilor Aerului din București printr-o ceremonie militară și religioasă în memoria eroilor aviatori. În cadrul ceremoniei, aeronave militare și civile au survolat…
Trei ierarhi au slujit duminică la Biserica „Sfântul Nicolae” din Toplița, județul Harghita, cu prilejul a 100 de ani de la zidirea lăcașului de cult. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Andrei al Covasnei…
„Dumnezeu i-a dăruit omului nu doar ochii trupești, cu care primește lumina soarelui, ci și ochii lăuntrici, cu care poate primi lumina cea neapusă a Evangheliei”, a subliniat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al…