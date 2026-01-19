Săptămâna în imagini: 12 – 18 ianuarie 2026

O nouă săptămână cu imagini inedite surprinse în lumea ortodoxă. Locuri de pelerinaj, comemorări sau momente liturgice sunt doar câteva dintre subiectele care au inspirat fotografii profesioniști sau amatori în perioada 12 – 18 ianuarie 2026.

Iarnă de poveste la Mănăstirea Piatra Fântânele, 15 ianuarie 2026. Foto credit: Mănăstirea Piatra Fântânele
Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia, recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost deshumată la Mănăstirea Samurcășești din județul Ilfov, 15 ianuarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Omagiu adus poetului Mihai Eminescu la statuia sa din orașul Cluj-Napoca, 15 ianuarie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Înfruntând iarna la Mănăstirea Pasărea, 16 ianuarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
O cruce înghețată pe vârf de munte, un simbol al statorniciei. Foto credit: Facebook /Sergiu Olteanu
Moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea au fost deshumate, 16 ianuarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Diacon citind Apostolul, 12 ianuarie 2026. Foto credit: Biserica Ortodoxă din Corby
Copii prezenți la hramul Bisericii „Sfântul Anton” – Curtea Veche din București, 17 ianuarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Patriarhul Serbiei în lumina razelor de soare la slujba oficiată în ziua de Bobotează, 18 ianuarie 2026. Foto credit: Instagram / patrijarh_porfirije
Iarna la Mănăstirea Dragomirna. Foto credit: Lori Gia
Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, 18 ianuarie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Botezul Domnului sărbătorit la râul Iordan, 18 ianuarie 2026. Foto credit: Facebook / Greek Orthodox Archdiocese Jordan‎
Imagine surprinsă la Mănăstirea Piatra Tăieturii, 18 ianuarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Slujind lui Dumnezeu și oamenilor, 18 ianuarie 2026. Foto credit: Arhid. Dan Văscu
O mamă a venit din Barcelona în România ca să își boteze copilul adolescent. Foto credit: Laura Dumitru
Icoana Vindecării celor 10 leproși pictată în biserica „Nașterea Domnului” din cartierul clujean Gheorgheni, 18 ianuarie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
„Să-I mulțumim Domnului!” – Duminica Recunoștinței, la Paraclisul Catedralei Naționale. Foto credit: Sabin Simota
Ieud, 18 ianuarie 2026. Foto credit: Sorin Onișor
Razele soarelui străbat biserica Mănăstirii Pasărea, 18 ianuarie 2026. Foto credit: Gabriel Carnariu

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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