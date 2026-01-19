Săptămâna în imagini: 12 – 18 ianuarie 2026

O nouă săptămână cu imagini inedite surprinse în lumea ortodoxă. Locuri de pelerinaj, comemorări sau momente liturgice sunt doar câteva dintre subiectele care au inspirat fotografii profesioniști sau amatori în perioada 12 – 18 ianuarie 2026.
Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Matericul digital al lunii august aduce în prim-plan chipurile unor sfinte a căror credință, jertfelnicie și statornicie au rămas repere pentru generații de creștini. Luna aceasta sunt cinstite cinci sfinte românce, dintre care patru au…
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Vineri se împlinesc 40 de ani de la trecrea la Domnul a Patriarhului Iustin Moisescu, unul dintre cei mai erudiți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și ctitor al culturii teologice românești. Patriarhul Iustin Moisescu s-a…
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Programul slujbelor la Catedrala Patriarhală: Paraclisul Maicii Domnului va fi oficiat zilnic în post Programul liturgic de la Catedrala Patriarhală va include în post și oficierea…
Arhiepiscopul Timotei al Aradului a spus joi că îl avem drept pildă pe Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, mutat de curând la Domnul: „Ne-a fost apropiat tuturor și și-a împlinit cu prisosință îndatoririle vlădicești”. Înaltpreasfinția Sa…