Săptămâna în imagini: 11 – 17 august 2025

Săptămâna 11-17 august a adus în atenția credincioșilor ortodocși o serie de momente deosebite de spiritualitate și sărbătoare. Adormirea Maicii Domnului a fost celebrată cu evlavie în biserici și mănăstiri, un prilej de rugăciune și cinstire a Născătoarei de Dumnezeu.

La Mănăstirea Brâncoveanu a avut loc și proclamarea Sfântului Serafim de la Sâmbăta de Sus, un moment de recunoaștere a sfințeniei vieții sale și de inspirație pentru întreaga comunitate ortodoxă.

Apus urban cu silueta Catedralei Naționale, 13 august 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Hristos Pantocrator văzut printre brațele candelabrului la Catedrala Națională, 14 august 2025. Foto credit: George Ioniță
Pelerinajul „La Nicula colo-n deal” 2025, 14 august 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Utrenia și Prohodul Maicii Domnului la Mănăstirea Văratec, 14 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Prohodul Maicii Domnului la Mănăstirea Nicula, 14 august 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Vecernia hramului la Sfânta Mănăstire Moisei, 14 august 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Crucea din curtea Parohiei Lazaret, Bacău, în lumina asfințitului. Foto credit: Luiza Reichbuch
Sfânta Împărtășanie la Biserica Sf. Ilie, Finchley, Marea Britanie. Foto credit: Cristina Zaharescu
Participanți la pelerinajul anual spre Grabarka, Polonia. Foto credit: Aleksander Wasyluk Photography
Credincioșii din Dobrogea au participat la hramul Mănăstirii Celic-Dere, 15 august 2025. Foto credit: Episcopia Tulcii
Adormirea Maicii Domnului sărbătorită la Mănăstirea Bârsana, 15 august 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Moment de rugăciune la icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
În fiecare an, pe 15 august, credincioși din toată țara vin la Mănăstirea Putna pentru a participa la hramul ctitoriei Sf. Ștefan cel Mare. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Ansamblul Mănăstirii Văratic, 15 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Cei care au participat la hramul Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeș au trecut și pe la racla cu moaștele Sfintei Filofteia, 15 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului
Apus de soare la Parohia Ortodoxă Lazaret – Bacău. Foto credit: Luiza Reichbuch
IPS Teodosie a oficiat slujba de Te Deum de Ziua Marinei, 15 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Tomisului / Arhid. Valentin Vădănoiu
Procesiunea așezării spre închinare a moaștelor Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. Foto credit: Doxologia / pr. Silviu Cluci
Sub protecția Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, 16 august 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, Mănăstirea Brâncoveanu, 16 august 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Patriarhul Ecumenic l-a primit în satul său natal din insula Imbros pe fostul prim-ministru al Greciei, Kostas Karamanlis, 17 august 2025. Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou
Arhiepiscopul Calinic al Sucevei binecuvântează credincioșii cu apă sfințită, 17 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Sebastian-Andrei Lazăr
PS Siluan al Ungariei se închină la mormântul părintelui Teofil Părăian la mănăstirea Sâmbăta de Sus, duminică, 17 august 2025. Foto: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
O credincioasă strânge la piept icoana Sfântului Gheorghe Pelerinul, mănăstirea Văratec, 17 august 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

