Săptămâna în imagini: 10 – 16 noiembrie 2025

Prin acest articol în imagini încercăm să deschidem o fereastră către frumusețea lumii ortodoxe, aici, fiecare fotografie surprinde o clipă în care lumina credinței se împletește cu bucuria, speranța și comuniunea.

Moment de rugăciune la Câmpulung Moldovenesc, 10 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Irina Ursachi
Hirotonie la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Bichigiu, județul Bistrița-Năsăud, 12 noiembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Vedere cu parohia Lazaret din Bacău, 13 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Frescă cu martiriul Sfinților Năsăudeni, Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Salva, județul Bistrița-Năsăud, 12 noiembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Paraclisul Catedralei Naționale și-a sărbătorit joi hramul de toamnă închinat Sfântului Ioan Gură de Aur, 13 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
La Palatul Cultural din Sighetu Marmației, a avut loc ședința de lucru privind înființarea unei noi unități Cercetașii Maramureșului, 13 noiembrie 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Pelerinii au admirat mozaicul de la Catedrala Națională, 13 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Răsărit de soare în zi de toamnă la Mănăstirea Arnota din județul Vâlcea. Foto credit: Mănăstirea Arnota.
Chipul Mântuitorului, la expoziția dedicată mozaicului Catedralei Naționale de la Palatului Patriarhiei, 13 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Ioana Cacso
Sinaxa monahală la Mănăstirea Bixad, 14 noiembrie 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului / Arhid. Vasile Pop
În vizită la Catedrala Națională. Foto credit: Elena Aanei
Mitropolitul Clujului a vizitat șantierul de restaurare al Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Lujerdiu, ctitorită de Mihai Viteazul în jurul anului 1600, 16 noiembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic binecuvântează credincioșii la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, 16 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Irina Ursachi
Părintele Profesor Constantin Necula printre micii slujitori de altar. Foto credit: Biserica Ortodoxă Sfinții Trei Ierarhi – Paris
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul înconjurat de copii, Secuieni, jud. Bacău, 16 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Copiii sunt o prezență nelipsită la slujba oficiată la Catedrala din Baia Mare, 16 noiembrie 2025. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
O fetiță din comuna Cornești, județul Cluj, participă la resfințirea bisericii parohiale din localitate, 16 noiembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
„Maica Domnului, luminează-mi întunericul!” (Sf. Ier. Grigorie Palama) 16 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Ioana Cacso

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

