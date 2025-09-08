Săptămâna în imagini: 1 – 7 septembrie 2025

Începerea Noului An Bisericesc, întâlniri ale tinerilor ortodocși, pelerinaje sau hirotonia noului episcop vicar de la Cluj sunt doar câteva dintre temele fotografiilor surprinse în perioada 1-7 septembrie 2025 și incluse în articolul nostru Săptămâna în imagini.
Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat luni Sf. Liturghie la la parohia „Sfântul Gheorghe” Capra, Protoieria Sector 2 Capitală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a vorbit credincioșilor despre bucuria nașterii Maicii Domnului: „Bucuria, după o…
Începerea Noului An Bisericesc, întâlniri ale tinerilor ortodocși, pelerinaje sau hirotonia noului episcop vicar de la Cluj sunt doar câteva dintre temele fotografiilor surprinse în perioada 1-7 septembrie 2025 și incluse în articolul nostru Săptămâna…
Modernizarea Gării de Nord din București a intrat în linie dreaptă, după ce Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire necesară pentru demararea proiectului, informează siteul instituției. Potrivit documentului, durata de execuție a lucrărilor este…
Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este o reamintire a faptului că Sfânta Fecioară Maria este o protectoare a familiei și ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, luni, în…
Preasfințitul Părinte Paisie, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a rostit o omilie despre Nașterea Maicii Domnului: „Știm că și alte femei sterpe din Vechiul Testament s-au învrednicit să…