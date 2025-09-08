Săptămâna în imagini: 1 – 7 septembrie 2025

Începerea Noului An Bisericesc, întâlniri ale tinerilor ortodocși, pelerinaje sau hirotonia noului episcop vicar de la Cluj sunt doar câteva dintre temele fotografiilor surprinse în perioada 1-7 septembrie 2025 și incluse în articolul nostru Săptămâna în imagini.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oficiat, la Catedrala Patriarhală, slujba de Te Deum cu ocazia începerii noului an bisericesc, 1 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Evenimentul Bucătărie Monastică în cadrul Festivalul Comercial de la Katerini, Grecia, 2 septembrie 2025. Foto credit: X.com / Mitropolia de Kitros
O familie participă la o procesiune ortodoxă. Foto: Jesse Dominick
Patriarhul ecumenic la slujba oficiată cu ocazia Noului an Bisericesc, 1 septembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou
ITO Bacău 2025 – Teatrul de Vară ,,Radu Beligan”, 3 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Când lumina se oprește peste Evanghelie – Biserica Sf. Gheorghe Nou, București, 3 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Ioana Cacso
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a slujit la Biserica Sf. Varvara din salina Târgul-Ocna, 3 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Preasfințitul Teofil Trotușanul binecuvântează o fetiță, 4 septembrie 2025. Foto credit: X.com / +Teofil Trotușanul
Pelerinajul Calea Sfinților de la Moinești, 5 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Parohul Bisericii Sf. Ierarh Nicolae și Sf. Proroc Ilie din Vancouver, Canada, gătește cu tinerii la picnicul pentru noul an școlar, cu participarea preacuviosului starețului mănăstirii Mono. Foto credit: Episcopia Canadei
Pelerini închinându-se la racla cu moaștele Sf. Mc. Filofteia la Moinești, 6 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Slujba de hirotonie a arhimandritului Samuel Cristea ca Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, 7 septembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Toamna își face simțită prezența în peisajul ce înconjoară Parohia Enăchești, Bacău, 7 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Fotografia de grup a noului Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, 7 septembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Patriarhul Ierusalimului a primit vizita unu grup de cercetași, 6 septembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Înaltpreasfințitul Părinte Makarios, Arhiepiscopul de Nairobi și Exarhul Africii Orientale la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, 7 septembrie 2025. Foto credit: Dan Sara
Mozaic la Mănăstirea Techirghiol, 7 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Ana-Maria Vlase
Copii din Parohia Comarnic pe banca din curtea bisericii, 7 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Sfințirea noului așezământ social-filantropic din cadrul Mănăstirii Giurgeni, 7 septembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Luna plină deasupra Reședinței Patriarhale, 7 septembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu

Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro)

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

Știri recente