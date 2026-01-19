Salvamontiștii din Bușteni au primit Diploma și medalia Centenarului Patriarhiei Române

Salvamontiștii din Bușteni au primit duminică Diploma și medalia Centenarului Patriarhiei Române. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Caraiman, după Sfânta Liturghie.

Arhimandritul David Petrovici, starețul Mănăstirii Caraiman, le-a înmânat diplomele salvatorilor și le-a transmis binecuvântarea și felicitarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru tot efortul depus în slujba cetățenilor și turiștilor aflați în dificultate pe traseele montane din Masivul Bucegi.

Distincțiile au fost acordate de Patriarhul României în semn de apreciere pentru efortul permanent, pentru dăruirea și responsabilitatea în misiunea lor de salvare a turiștilor aflați în situații de risc în Masivul Bucegi.

„Vă mulțumim pentru devotamentul dumneavoastră, pentru nopțile nedormite, pentru intervențiile dificile și pentru echilibrul între om și munte. Sunteți un exemplu de responsabilitate civică, mai ales pentru tineri, arătând că adevărata noblețe se află în slujire, iar adevărata putere în jertfă”, a spus arhim. David Petrovici.

Dovada unei iubiri jertfitoare

La eveniment a participat și protosinghelul Diodor Șchiopu, egumenul Schitului „Sf. Ana” Cota 1.400, care a subliniat că multe dintre acțiunile de salvare ale salvamontiștilor rămân necunoscute, ajutorul desfășurându-se în discreție, apreciat doar de un grup restrâns de oameni.

„Dar, iată că Biserica, prin Părintele Patriarh Daniel, nu uită binele întreprins, ci oferă binecuvântare, bucurie, speranță și prețuire acestor stăruitori împlinitori ai binelui în situații grele”.

„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. (Matei 15, 12-13). Contextualizând aceste versete în misiunea salvamontiștilor, putem afirma că misiunea lor de zi cu zi este iubirea față de oameni, întrucât ajutorul lor oferit este deodată împlinirea poruncii creștine, dar și dovedirea unei iubiri jertfitoare, care se împlinește în săvârșirea binelui, uneori cu riscuri accentuate”, a transmis părintele Diodor Șchiopu.

Peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte anul trecut, cu aproximativ 450 mai multe decât în 2024, în urma intervențiilor Salvamont România la nivel național, informează Agerpres.

Foto credit: Mănăstirea Caraiman