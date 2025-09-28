Să ne deschidem inimile și să Îl urmăm pe Hristos, asemenea lui Petru, a îndemnat PS Siluan la Catedrala Patriarhală

„Să ne deschidem și noi inimile și să Îl urmăm pe Iisus Hristos, asemenea lui Petru, după minunea din Sfânta Evanghelie de astăzi și cu siguranță nu vom regreta și va fi pentru binele și pentru mântuirea sufletelor noastre”, a îndemnat Episcopul Siluan al Ungariei duminică, la Catedrala Patriarhală din Capitală.

Preasfinția Sa a amintit că pescuirea minunată din Evanghelia Duminicii a 18-a după Rusalii se petrece la începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos.

„Vedem în pericopa evanghelică de astăzi, că mai întâi vine Mântuitorul pe țărmul lacului Genizaret, găsind niște pescari harnici, dar care se trudiseră toată noaptea în zadar, între care era și Simon, a poruncit sau, de fapt, I-a rugat să dea corabia puțin mai departe de țărm, pentru că țărmul în locul acela este ca un fel de amfiteatru, adică să aibă un loc sau ca un fel de podium, de amvon, în care, urcându-se pe barca lui Petru, să le vestească oamenilor Cuvântul”.

Predica rostită de Mântuitorul Iisus Hristos mulțimii a ajuns și la inima lui Petru, astfel, atunci când Mântuitorul îi cere să meargă în larg și să arunce mreaja pentru a pescui, Petru ascultă.

„Iar Petru, prin cuvântul pe care îl adresează Mântuitorului, înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu rostit prin Hristos, la adresa oamenilor, a avut o înrăurire specială și asupra lui Petru, deoarece acesta îl numește Învățătorule”.

Doamne, ieși de la mine că sunt om păcătos

După ce ies la mal cu corăbiile pline cu pește, Petru cade în genunchi în fața Mântuitorului și își recunoaște păcătoșenia: „Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos!”.

„Dacă îl numește la început Învățătorule, de data aceasta își dă seama că în fața sa se află mai mult decât un învățător și îi cere să plece de la el pentru că este om păcătos. Această recunoaștere a greșelilor și a păcatelor noastre înaintea lui Dumnezeu este un lucru foarte important. Este un lucru care ne așază în cursul firesc al vieții noastre și ne dă șansa unui nou început”.

Mântuitorul îi răspunde lui Petru, chemându-l să fie pescar de oameni, să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu.

„Prin oameni și prin Mântuitorul, prin Sfinții săi ucenici și apostoli, care vor deveni pescari de oameni, lucrează bunul Dumnezeu mântuirea noastră, a tuturor”.

Atât Petru, cât și cei care pescuiau împreună cu el, au răspuns chemării Mântuitorului Iisus Hristos de a fi pescari de oameni, fără să mai aibă grija lucrurilor trecătoare. Au lăsat totul acolo, pe țărm și i-au urmat lui Iisus.

La finalul slujbei, Episcopul Ungariei a amintit că duminică este serbată Ziua Satului Românesc.

