În ultima duminică din luna septembrie este serbată Ziua Satului Românesc

Ziua Satului Românesc a fost inițiată în urmă cu cinci ani, prin Legea 44/2020 care prevede ca aceasta zi să fie serbată în ultima duminică din luna septembrie.

Cinstirea satului românesc prin înființare unei zile dedicate lui scoate în evidență importanța sa pentru cultura poporului român.

Ziua Satului Românesc poate fi organizată de către autoritățile administrației publice centrale și locale, de către celelalte instituții ale statului, de către persoane fizice sau juridice prin organizarea și participarea la programe și manifestări cu caracter social, cultural și științific în scopul de a aprecia și a promova satul românesc, prevede actul normativ.

Anul omagial al satului românesc

Anul 2019 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română ca fiind „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)”.

Cu această ocazie, pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române au fost organizate activități și evenimente dedicate satului românesc.

Basilica.ro a organizat expoziția fotografică „Chipul satului românesc” în colaborare cu 14 artiști fotografi. Expoziția a fost prezentată și în diaspora românească, până pe continentul american.

Evenimente dedicate satului românesc

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală desfășoară duminică Târgul pâinii.

Sunt prezenți brutari artizani, producători, reprezentanți ai minorităților din România, ambasade ale unor țări cu misiune în țara noastră, care prezintă tradițiile lor reunite în jurul pâinii.

Târguri cu produse tradiționale au loc în această perioadă și la Brașov, Constanța, Buzău, Prahova și Cluj.

Foto credit: Muzeul Satului Bănățean