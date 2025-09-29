Rugăciuni pentru Mitropolitul Nicolae Corneanu la Catedrala din Timișoara

Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului a fost pomenit duminică la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, la împlinirea a 11 ani de la trecerea la Domnul. Sfânta Liturghie și Parastasul au fost oficiate de un sobor de clerici, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

Au slujit preotul Ionel Popescu, vicar eparhial, preotul Timotei Anișorac, consilier eparhial, preotul profesor Nicolae Morar, fost coordonator al Facultății de Teologie din Timișoara, arhidiaconul Ioan Radu, fost secretar eparhial, și slujitorii catedralei.

Rugăciunea a fost oficiată în prezența membrilor familiei ierarhului, a numeroși clerici, monahi și credincioși. Răspunsurile liturgice au fost date de corul catedralei, dirijat de teologul Bogdan Mureșan.

Pescari de suflete

În cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Ioan a subliniat că Domnul Hristos a transformat corabia lui Petru și a fratelui său, Andrei, în amvon, de unde le-a vorbit oamenilor despre Împărăția lui Dumnezeu, apoi le-a cerut acestora să iasă la pescuit.

„Azi vorbim despre două minuni: cea a pescuirii minunate și minunea săvârșită de Hristos Domnul, care a aruncat mreaja (plasa de pescuit) în sus și a prins în ea sufletele a mii de credincioși pentru Împărăția lui Dumnezeu”, a subliniat părintele mitropolit.

Taina curățirii lăuntrice

Referindu-se la simbolismul spălării mrejelor de către cei doi frați, Înaltpreasfinția Sa a afirmat ca aceasta simbolizează taina curățirii noastre lăuntrice.

Precum erau spălate plasele de pescuit, tot așa ne spălăm și noi sufletele duminica, la sfânta Liturghie, când primim Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, Care „stă ascuns în bucata de prescură și în picătura de vin curat, aduse ca „jertfă nesângeroasă la Sfântul Altar”.

După parastas, credincioșii au avut prilejul de a coborî în cripta de sub altarul catedralei, unde își dorm somnul de veci primii doi întâistătători ai Mitropoliei Banatului, Vasile Lazarescu și Nicolae Corneanu. Acolo, fiecare a rostit, în taină, o rugăciune pentru odihna sufletelor lor.

Scurtă biografie a Mitropolitului Nicolae Corneanu

Mitropolitul Nicolae Corneanu s-a născut în 21 noiembrie 1923, la Caransebeș, într-o familie preoțească. A urmat școala și liceul în orașul natal, apoi Facultatea de Teologie din București (1942-1946).

Și-a susținut doctoratul în 1949, sub coordonarea preotului profesor dr. Ioan G. Coman. În 1960 a fost hirotonit preot, iar un an mai târziu a devenit episcop al Aradului. La 17 februarie 1962 a fost ales Mitropolit al Banatului, păstorind timp de 51 de ani, până la trecerea sa la Domnul, în 28 septembrie 2014.

Ca ierarh, a inițiat numeroase proiecte: ridicarea de biserici și mănăstiri, restaurarea monumentelor istorice, reorganizarea tipografiei eparhiale, înființarea unei colecții muzeale la Catedrala mitropolitană, reactivarea Episcopiei Caransebeșului și întemeierea Facultății de Teologie din Timișoara.

A lăsat 28 de volume, o bogată bibliotecă personală și traduceri de referință, precum Scara Sfântului Ioan Scărarul, fiind ales membru de onoare al Academiei Române și membru al Uniunii Scriitorilor din România.

