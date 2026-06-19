Rugăciune și procesiune de seară la Sihla: Obște și credincioși cer ajutorul Sf. Teodora pentru construcția noii biserici

Credincioșii sunt invitați vineri seară, de la ora 18:00, la Mănăstirea Sihla din județul Neamț, unde va avea loc o slujbă de priveghere închinată Sfintei Cuvioase Teodora, una dintre cele mai iubite sfinte ale neamului românesc.

După slujbă, participanții vor merge în procesiune la peștera sfintei, unde, la miezul nopții, va fi oficiat Paraclisul Sfintei Teodora de la Sihla.

Cei care nu pot veni fizic, se pot alătura în duh, deoarece slujba va fi transmisă live, audio, pe pagina de Facebook a Mănăstirii Sihla.

Evenimentul duhovnicesc este organizat cu prilejul împlinirii a 34 de ani de la proclamarea canonizării Sfintei Teodora de la Sihla și reprezintă un moment de rugăciune și mulțumire pentru ctitorii și donatorii care sprijină construirea noii biserici a așezământului monahal.

Știați că…?

…sihlă însemană „pădure deasă de copaci tineri, hățiș”?

…începutul vieții monahale la Sihla se pierde în negura vremurilor?

…Arhim. Ioanichie Bălan a redactat cea mai cunoscută biografie și acatistul dedicat Sfintei Teodora de la Sihla?

Foto credit: Doxologia.ro